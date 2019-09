Crisis en Tasba Pri crece en gravedad

PUERTO CABEZAS

De seria y caótica valoró el reverendo moravo, Stedman Bent, la situación generada en la comunidad de Sahsa, territorio de Tasba Pri, a unos 90 kilóme-

tros al oeste de Puerto Cabezas.



Las declaraciones del reverendo Bent se dieron anoche en una reunión de emergencia de la comisión especial que visitó durante el día la comunidad de Sahsa, con el interés de mediar y buscarle una solución a las demandas presentadas por los manifestantes, que hasta ayer sumaban unos cuatro mil.



Según la reverenda Cora Antonio, superintendente de la Iglesia Morava en Nicaragua, quien encabezó la comisión mediadora, la situación es grave y urge

de la intervención de la Presidencia de la República para resolver la crisis, la cual podría resultar lamentable.



Desde el amanecer de ayer los manifestantes cerraron definitivamente el paso vehicular y de personas, y además de los ocho furgones, se estima en unos doscientos los vehículos de carga y transporte colectivo retenidos en Sahsa.



Retuvieron a religiosos

La reverenda Antonio dijo que unas quinientas mujeres y niños de diferentes edades se encuentran retenidos con hambre y sin un lugar donde dormir. “Nosotros les pedimos que dejaran pasar a las mujeres y a los niños, pero más bien a nosotros nos retuvieron por casi dos horas”, se lamentó la religiosa.



La posición de los líderes de la Unión de Comunidades de Tasba Pri, es que no van a negociar con autoridades municipales ni regionales, sino hasta que venga una comisión de la Presidencia de la República, y para eso, a partir de la una de la tarde de ayer dieron plazo de 48 horas, y si no llega nadie, vaciarán los ocho furgones, amenazaron.



Un pronunciamiento emitido ayer plantea seis puntos de demanda, entre ellos: techo digno para los pobladores de Tasba Pri; el reconocimiento de Tasba Pri como territorio independiente; la demarcación de su territorio y el reconocimiento de las propiedades privadas; el derecho de aprovechar las maderas caídas con cualquier empresa que ellos estimen negociar; una planta eléctrica nueva para solucionar el problema de desabastecimiento energético; alimento y reparación de la carretera del sector Greyton y Colombos.



Para garantizar la presencia del gobierno, los manifestantes junto a los transportistas que exigen les resuelvan a los demandantes, porque ellos también están siendo afectados, retuvieron por la fuerza al secretario político del Frente Sandinista y concejal regional, Guillermo Espinoza, quien no pudo regresar junto a la comisión de pastores con la que llegó.



Entre los líderes que encabezan y firman el pronunciamiento están: Adrián Valle, Francisco Méndez, Mauricio Ordóñez, Pablo Moreno y Ernesto Rivera, entre otros.