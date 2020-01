Afinan modelo de despacho judicial

El comité operativo que dirige el proyecto piloto de gestión de despachos judiciales, orientó esta semana nuevas disposiciones encaminadas a mejorar la eficacia del nuevo modelo judicial que ha empezado a aplicarse en la capital.



El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Edgard Navas Navas, quien junto al presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), Gerardo Rodríguez, presidió la reunión, orientó la impresión de esquelas que se distribuirán entre los abogados, a fin de resolver los problemas que enfrentan con la tramitación de sus expedientes.



“La esquela debe contener el nombre del abogado, número del expediente de su interés y el problema que se le presenta. Debe haber un espacio para que el responsable del área donde se produce el atasco ofrezca su respuesta al abogado, acompañado de su respectiva firma”, indicó el magistrado.



Las esquelas estarán a la orden de los abogados en la Oficina de Atención al Público (OAP), que diario las clasificará por el tipo de problemática, las distribuirá entre los responsables de área llamados a ofrecer respuesta, y, en el término de tres días, las entregará al usuario.



Los directivos del comité operativo también acordaron programar un recorrido con los jueces por “la nueva ruta de la justicia”, para que tengan una idea más precisa del modelo de gestión de despacho y se identifiquen mejor con él.



OPP no debe retener a procesados

El magistrado Navas orientó que es además para evitar anomalías como las ocurridas en días anteriores en la Oficina de Presentación de Procesados (OPP), donde en dos ocasiones se retuvo a igual número de personas que tenían orden de captura y se presentaron a firmar la tarjeta de control.



Indicó que en los casos en que la autoridad judicial cambie el arresto domiciliar por una orden de captura contra un procesado, debe enviar copia de la misma al Puesto de Mando policial instalado en los juzgados, para que sea el oficial que permanece en el local quien la ejecute y conduzca al reo a la celda preventiva. “Por ningún motivo la OPP debe retener a procesado alguno”, reiteró Navas.



Integrantes del “pull” de secretarios se quejaron de que algunos jueces les están mandando a levantar sentencias completas y no sólo los “vistos-resulta”, como se había orientado con antelación. Esto obliga a los secretarios a dedicar a veces hasta un día completo a esa labor, mientras desatienden otras tareas que les han sido orientadas.



Se informó, además, que ya se levantó el registro de la productividad de los secretarios, pero el magistrado Navas orientó que se mejore, por cuanto no especifica qué tipo de actuaciones realizan. Según explicó, ese dato es importante para valorar el trabajo, ya que “no es lo mismo hacer 220 autos de mero trámite, que proyectar 150 sentencias”.



El comité analizará la posibilidad de rediseñar el área de privados de libertad provenientes del Sistema Penitenciario, para que los abogados puedan entrevistarse con ellos previo a las audiencias.