Renace fantasma de huelga judicial

La Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (Ajumanic) reinició este lunes un paro de labores de dos horas diarias y de forma escalonada en todo el país, el que aseguran involucrará a más de 500 funcionarios judiciales que administran justicia en todo el territorio nacional.



“Queremos denunciar que es la segunda vez que faltan a la verdad (la Corte Suprema de Justicia), diciendo que se va a aprobar la normativa”, explicó el doctor Carlos Padilla Narváez, presidente de Ajumanic, en conferencia de prensa junto a los directivos de la asociación.



El dirigente de los jueces mostró a los periodistas copia del acuerdo número 51 del máximo tribunal de justicia, en el que las autoridades se comprometieron a aprobar dicha normativa. “Hemos sido objeto de burlas de parte del presidente de la Corte, por lo que vamos a recurrir a todos los mecanismos que la Constitución nos da para que este reglamento se apruebe, ya sea con la opinión de los honorables magistrados de la Corte o sin ella”, sentenció el magistrado Padilla.



El dirigente de Ajumanic reiteró que “nuevamente falta a la verdad el presidente de la CSJ (doctor Manuel Martínez) y no se aprueba la normativa. Es más, en estos últimos días, si se han aprobado dos o tres artículos ha sido demasiado. Nosotros creemos que eso ya no se puede seguir tolerando, y así como jueces y magistrados exigimos que se aprobara la Ley de Carrera Judicial, así seguiremos exigiendo que se apruebe la normativa de esa ley”, aseveró.



Padilla denunció que la Corte Suprema ha continuado nombrando jueces suplentes que andan diciendo que ellos van a ser los nombrados en los bolsones de jueces intinerantes y embargantes, y los jueces que tienen cinco o diez años de trabajar en el Poder Judicial, no han sido nombrados ni van a ser tomados en cuenta”.



Sin embargo, el pasado jueves 31 de enero, el vicepresidente de la CSJ, Rafael Solís Cerda, pidió una tregua a los jueces y magistrados que se presentaron a la Corte con la esperanza de que dicho reglamento estuviera aprobado. El doctor Solís prometió a los judiciales garantizar las convocatorias a corte plena hasta aprobar la normativa.



Martínez deslindó la semana pasada toda responsabilidad en la aprobación de la normativa. “En 2007 me comprometí, pero en 2008 no me he comprometido a nada”, dijo burlescamente.



Semanas atrás, los magistrados de la CSJ se comprometieron con Ajumanic a aprobar la normativa de la Ley de Carrera Judicial antes del 30 de enero, y a cambio les pidieron desmontar la huelga que habían iniciado el nueve de enero.



Los jueces y empleados del Poder Judicial desmontaron la huelga creyendo en la promesa de los magistrados, pero ayer decidieron reactivar el paro escalonado, ante el incumplimiento de la CSJ, de terminar la aprobación de la normativa.



La Ley de Carrera Judicial fue aprobada hace cuatro años, pero aún no ha entrado en vigencia total porque falta la aprobación de la normativa. Magistrados de la CSJ se reunirán hoy con delegados de Ajumanic para continuar las conversaciones.