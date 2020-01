Posible ratificación parcial de los Cenis

Los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) discutirán a partir de hoy el fallo que emitirán en el caso de los Recursos de Amparo interpuestos en contra de la resolución de la Contraloría General de la República (CGR), que denunció de nulidad la emisión de los Cenis en agosto de 2005, informó ayer su vicepresidente el magistrado Rafael Solís.



Solís dijo que él y sus colegas conversarán a fondo sobre la resolución de la CGR, que señaló que la emisión de los Certificados Negociables de Inversión (Cenis) estuvo viciada de nulidad por haberse arrogado el Banco Central de Nicaragua (BCN) facultades que la ley no le daba porque “se trata de un tema delicado”.



Los Cenis se emitieron con el objetivo de "salvar" al sistema financiero nacional, debido a las quiebras fraudulentas de cuatro bancos entre 2000 y 2001 que provocaron pánico financiero, y el público amenazó con retirar sus depósitos si no garantizaban el ahorro de los depositantes de los bancos intervenidos y cerrados.



Las variantes



Solís consideró que la CSJ tiene que decidir de una vez por todas si lo que decidió la Contraloría es correcto o incorrecto, aunque indicó que podrían emitir un fallo en el que se denuncie “parcialmente” la emisión de los Cenis, y que no se paguen aquellos referidos a deudas con bancos o entidades financieras internacionales.



“Podríamos decidir que todas las deudas que se pagaron o que se tienen que pagar con Cenis, que no están relacionadas con los depósitos que los ahorrantes tenían en los bancos que quebraron, no se honren, y que sólo se pague lo que cubrió la brecha para responder a los cuenta habientes”, dijo Solís, quien aclaró que es solo una opción, no lo que se fallará.



Los Cenis sirvieron para pagar deudas que tenían los fenecidos Interbank, Bancafé, Bamer y el Banic con instancias financieras internacionales, las cuales después fueron cubiertas con la emisión de Cenis a favor de los bancos adquirentes.



Con los Cenis se pagaron 50 mil dólares que el Banic debía al Hamilton Bank al momento de su intervención en 2001, y que fue asumido como tal por el Banco de la Producción (Banpro) al adquirir la cartera de la fenecida entidad financiera. La Contraloría reveló que dentro de las obligaciones que asumió el BCN con Cenis por órdenes de su Consejo Directivo, se encuentra un pasivo contingente de más de 14 millones de córdobas que tenía el Banco del Café con el grupo financiero internacional Visa.



“Hay deudas que no tenían por qué pagarse con Cenis y así se hizo, así que lo que vamos a ver es cómo resolvemos este asunto sin afectar los pagos que se deben honrar, porque una parte de los Cenis sí cumplió con el objetivo de cubrir o proteger los depósitos de los cuenta habientes”, dijo el vicepresidente de la Corte.



¿Si esa fuera la decisión que toman, qué pasaría con los Cenis que ya se han pagado en años anteriores y que fueron utilizados para saldar esas deudas con entidades internacionales?

“Bueno habría que ver bien eso, porque si lo que decidimos es que no se paguen más los Cenis en esa línea, pues lo lógico es que los que ya se pagaron sean resarcidos al Estado, pero a como te digo, eso es sólo una de las posibles opciones”.



Procurador Estrada a la expectativa



El Procurador General de la República, Hernán Estrada, dijo ayer en una entrevista televisiva que la investigación del caso de los Cenis continúa avanzando a través de la Comisión Interinstitucional, y que están a la expectativa de lo que falle la CSJ, y de la renegociación de la deuda interna que ha anunciado el gobierno hará con los bancos que cuentan con esos títulos valores.



A la vez, dijo que a su criterio, todos los involucrados, desde la emisión de los títulos hasta la “reingeniería financiera”, deben ser involucrados en las investigaciones.



“Creo que no debe ser excluido nadie, porque cada uno jugó un papel en su momento”, dijo Estrada cuando le consultaron si la Procuraduría dejaría fuera de cualquier acción judicial al ex presidente del BCN, Noel Ramírez, contra quien la Contraloría no se pronunció en la resolución con presunción penal, aduciendo la caducidad de cinco años que establece su Ley Orgánica para pronunciarse en su caso.



El magistrado Solís dijo que el pronunciamiento de la Corte Suprema sobre este caso definirá el futuro de la resolución de la CGR, que mandó a los tribunales a los mencionados ex directivos del BCN.