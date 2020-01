Enacal insiste en 25% de aumento

Ruth Herrera, presidenta de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), está reformulando su solicitud de indexar las tarifas de los servicios de agua potable y alcantarillado, en su afán de solicitar formalmente y aplicar un alza en las facturas de hasta 25 por ciento. Ella espera enviar su propuesta al INAA este próximo viernes, para que entre en vigencia el aumento a partir del primero de abril.



Herrera sigue firme en su posición de ocultar la información. No atiende a EL NUEVO DIARIO y mucho menos a los miembros de las organizaciones de consumidores, quienes buscan conocer su propuesta en detalle para escuchar las consideraciones de los usuarios y del ente regulador de ambos servicios, el Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA).



De fuentes ligadas al sector del agua, se conoció que en la propuesta inicial Enacal argumentaba que necesitaba ajustar la tarifa por el deslizamiento que ha sufrido la moneda (indexación) en los últimos dos años, ya que el costo del principal insumo para llevar el agua hasta los clientes --energía-- había experimentado este deslizamiento, y además, un considerable aumento de tarifa: más del 20 por ciento.



Sin embargo, Herrera no mostró pruebas de dicha situación con facturas que hayan sido canceladas por Enacal en este período, y los ajustes aplicados por Unión Fenosa, lo que fue cuestionado por el Departamento de Tarifas del INAA, que resolvió devolver la solicitud y evaluarla hasta que se presente completa.



En la sede central de Enacal es ampliamente sabido que Herrera todavía no cuenta con el visto bueno del presidente Daniel Ortega para aplicar dicha alza, pero desde la semana pasada dio orden a su Departamento Legal para que trabaje exclusivamente en este sentido, para demostrar la necesidad del alza como una inyección financiera.



Este equipo de abogados mantiene comunicación permanente con el Departamento de Tarifas del INAA, que ayer volvió a explicarles las deficiencias que mostró la primera solicitud, ya que pretenden replantear la forma de aplicación del aumento.





Salvos sólo clientes con tarifa fija

Entre las variantes contempladas por Enacal, consideran eliminar la protección a los consumidores de hasta 20 metros cúbicos mensuales, como anunciara Herrera, pues no hay suficientes medidores buenos. En su lugar, esperan salvar de esta alza sólo a aquellos clientes que ahora tienen tarifa fija.



Una batería de abogados y financieros de Enacal ahora trabaja arduamente para garantizar que este viernes se presente una formal y adecuada solicitud de alza ante el INAA, y de completarse este primer requisito del procedimiento, el ente regulador tendría hasta 15 días para evaluar la propuesta y pronunciarse.



En esta revisión y estimación del porcentaje a aprobar, los técnicos del INAA consideran que el alza y la factura de Enacal no deberían afectar más del cinco por ciento del salario de un trabajador promedio de nuestro país, porque es un estándar dictado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



No obstante, el INAA no toma en cuenta el salario mínimo y mucho menos el real de todos los trabajadores del Estado, sino que considera solamente el promedio salarial de los trabajadores del sector energía, gas y agua.



Los miembros del Bloque de Unidad Popular ayer prometieron que serán ellos el muro de Herrera, pues no le permitirán aumentar ni un centavo en las facturas, y están dispuestos a protestar en las afueras de Enacal, igual que las demás organizaciones de defensa de los consumidores.