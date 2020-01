Ginecólogas apelan fallo

Las médicas ginecobstetras del Hospital “Vélez Paiz”, Jamileth Mejía Montenegro y María Auxiliadora González, apelaron ayer la decisión de un juez que las condenó a un año de cárcel por la muerte una paciente.



Las ginecólogas fueron encontradas culpables de homicidio culposo de Blanca Azucena Flores, quien habría fallecido días después de que ambas especialistas la intervinieron quirúrgicamente en el centro hospitalario.



Las galenas cuentan con el respaldo de sus compañeros de trabajo, quienes mantienen suspendidas las consultas externas y cirugías programadas de esta unidad de salud.



El paro amenaza con extenderse a otros hospitales de la capital. Los trabajadores de la Salud se hicieron presentes una vez más a los juzgados capitalinos en respaldo de sus compañeras. Sin embargo, el doctor Adrián Zelaya, Secretario General del Minsa, dijo que no se debe sacrificar a la población, ya que la gente no debe sufrir las consecuencias.



“El Minsa va a procurar que se garantice atención a los pacientes en las unidades, tenemos como meta acortar las listas de esperas quirúrgicas y mejorar la calidad de atención, la lógica debe ser encontrar pacifica de resolver los conflictos”, dijo Zelaya.



El funcionario dijo que no van a aplicar sanciones a los trabajadores de la Salud, pero les hizo un llamado a retomar sus puestos, en tanto, respaldan con asesoría legal a las ginecólogas.