De Castilla no dice la verdad

El representante de la Confederación Nacional de Educadores de Nicaragua, Arsenio Vivas, desmintió al ministro de Educación, Miguel De Castilla, ya que aseguró que más de mil 500 maestros que imparten las clases de Geografía e Historia recibieron capacitación sobre los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), y no sobre los Consejos Populares de Cultura.



Vivas dijo que la maestra Alba Luz Mercado impartió las capacitaciones a los docentes, y muchos expresaron su inconformidad sobre el tema. “Nuestro punto era que no debíamos caer en apasionamientos a la hora de impartir esta materia, y (debíamos) ser lo más profesionales posible”, dijo el profesor.



“El ministro miente al decir ahora que son los Consejos Populares de Cultura. A los profesores nos hablaron claro de cuáles eran los fundamentos de los CPC. Es más, la mayoría dijo que no contábamos con bibliografía para explicarles a los muchachos sobre estas organizaciones recién formadas por el presidente Daniel Ortega”, dijo el dirigente sindical.





Ministro calla

Al consultar al titular del Mined sobre los contenidos de los Consejos Populares de Cultura, éste sólo movió la cabeza en forma de negación y se disculpó. Vivas solicitó que además de los Consejos del Poder Ciudadano, los alumnos conozcan sobre los Comités de Desarrollo Local y Municipal, y sobre los Comités de barrios, además de otras tantas organizaciones sociales.



“Después de los CPC, seguimos con el Consejo de Planificación Económica y Social (Conpes), donde están aglutinadas estas organizaciones”, dijo el representante de la Confederación Nacional de Educadores.





Compararán gobiernos

Lo que más preocupa a los docentes es que entre los objetivos que tiene la matriz de contenido de educación secundaria, específicamente en la materia de Historia está: “Constatar que los estudiantes identifican, interpretan y explican la vigencia e importancia de los logros más relevantes de la Revolución Popular Sandinista”.



Además: “Valorar, analizar y comparar las características socioeconómicas, políticas y culturales del gobierno sandinista y de los gobiernos neoliberales de 1990 a 2006”.



Otro de los objetivos es: “Reconocer, analizar y valorar las principales características y transformaciones económicas, políticas, sociales y culturales de la Revolución Popular Sandinista, además de conocer el surgimiento y desarrollo del Frente Sandinista de Liberación Nacional”. Vivas concluyó que esta asignatura debe impartirse sin caer en el apasionamiento, sea cual fuere la ideología partidaria del educador.







200 mil bachilleres en la calle

El ministro de Educación, Miguel De Castilla, se refirió a los más de 200 mil bachilleres que no lograron ingresar a las universidades públicas del país, y dijo que sostendrá una reunión con los rectores el 16 de febrero para abordar este tema.



“Una de las iniciativas que se están planteando es crear el bachillerato técnico, o bien, un técnico superior en las universidades, además de contar con el Instituto Nacional Tecnológico (Inatec)”, dijo el titular de Educación.



Agregó que otra opción para los bachilleres es introducirlos a la docencia y así cubrir el déficit de maestros que provocará la jubilación de casi diez mil educadores este año, pues el Mined todavía no cuenta con reemplazos.



“Esto nos podría causar una situación de crisis, y por ello debemos formar y capacitar urgentemente a una gran cantidad de maestros. Esto también crearía un problema presupuestario muy fuerte, porque a este maestro jubilado se le tiene que pagar su jubilación, y es como si se tuviera dos cargos, por ello debemos tomar medidas”, dijo De Castilla. Para este año académico, el Mined presupuestó mil 900 plazas de educadores.



Además, expresó que las escuelas públicas todavía se encuentran en proceso de matrículas, y esperarán hasta marzo para incorporar a los niños de los cortadores de café. “Debemos crear mecanismos para que estos pequeños no entren con desventajas sobre los otros niños”, indicó el funcionario.



El ministro también se refirió escuetamente a la deteriorada infraestructura escolar, y dijo que existen cuatro mil 500 aulas en el país que deben ser reemplazadas debido al estado ruinoso en que se encuentran.