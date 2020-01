114 nicas deportados ayer de Estados Unidos

Un total de 114 nicaragüenses fueron deportados de los Estados Unidos ayer en horas de la mañana en un vuelo federal proveniente de Houston, Texas, confirmó la Directora General Consular, Lotty Bendaña.



La mayoría de nicaragüenses deportados habían sido capturados por la Policía de Inmigración y Aduanas estadounidense (ICE) a lo largo de la frontera mexicana que colinda con el Estado de Texas.



Bendaña informó que los indocumentados nicaragüenses permanecían detenidos desde hace tres meses en una prisión federal en la ciudad de Houston.





Segundo envío en dos meses

Ninguno de los deportados reportó haber sufrido abusos físicos, y se encuentran en estado saludable. “Lo que nos dijeron de forma general es que no les gustó la comida, y que les hacía falta su comida nica”, dijo Bendaña.



Éste es el segundo vuelo federal de deportados que arriba al país en los últimos dos meses --dijo la directora consular-- agregando que en diciembre pasado deportaron a un contingente similar de nicaragüenses.



La llegada de los deportados tuvo coordinación con la Cancillería de Nicaragua, la Policía Nacional y el Ministerio de Migración y Extranjería, que se han encargado de recibirlos y trasladarlos con una ayuda económica a las distintas paradas interurbanas para que lleguen a sus hogares.





¿Crece migración?

En relación con los nicaragüenses ex convictos deportados, Bendaña no brindó mayores detalles, aunque sí confirmó que en estos vuelos también están arribando deportados por estas razones, pero los casos son aislados.



Consultamos a la funcionaria para conocer el balance de deportados en 2007 en relación con 2006, y aunque no mostró cifras, desestimó que la migración haya ascendido.