Herrera con venia para ser la Cónsul

Leticia Herrera recibió oficialmente este martes el exequátur del gobierno de Costa Rica, y con ello el reconocimiento de su nombramiento como Cónsul General de Nicaragua en este país.



El visto bueno fue entregado en horas de la mañana de este martes, sin embargo, la funcionaria no gozará de “los privilegios e inmunidades” que se establecen en la Convención de Viena sobre las Relaciones Consulares y sus Protocolos, por poseer doble nacionalidad.



Herrera, quien fue nombrada por el gobierno sandinista desde febrero pasado (10 meses atrás), nació en Puntarenas, Costa Rica, pero a su vez tiene la nacionalidad nicaragüense.



A la Cancillería de Nicaragua le resulta extraño que en la comunicación oficial que le entregó su contraparte tica, este martes, se consigna que dicho documento estuviera elaborado desde el pasado 31 de octubre.



Es decir, que el visto bueno estaba antes de la visita del presidente de Nicaragua Daniel Ortega, a Costa Rica (noviembre 22). Sin embargo, funcionarios de la cancillería tica, un día después (23 de noviembre), manifestaron que la aceptación iba a responder a la “reciprocidad” que Nicaragua diera con la aceptación de dos funcionarios consulares en Rivas.



A pesar de que en reiteradas ocasiones el canciller de Costa Rica, Bruno Stagno, afirmó que no había “inconvenientes” para aceptar a Herrera, en los pasillos de sede diplomática opinaron otra cosa. Estiman que el gobierno tico tiene sus “temores” de que la funcionaria, además de su función consular, realice labor proselitista de su partido.



Por otra parte el embajador de Nicaragua en este país, Harold Rivas Reyes, dijo que no se va a referir al posible apoyo que Nicaragua le pudiera dar a Costa Rica, para obtener una prorroga en la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio.



“Ha habido cambios y declaraciones que han hecho que la Cancillería de Nicaragua se tome su tiempo para pronunciarse sobre algunos temas. Hay un proceso de análisis de las cosas que han surgido en los últimos días”, indico Rivas.