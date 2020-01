Protestas por salarios en la Cruz Roja

Los paramédicos y el personal que atiende las emergencias de Cruz Roja Nicaragüense, realizaron ayer protestas en demanda de incrementos salariales. En la actualidad, la institución se encuentra sumergida en una de las peores crisis desde su fundación en Nicaragua.



Los trabajadores exigen un aumento del 40 por ciento para los trabajadores que ganan menos de cinco mil córdobas, y el cinco por ciento para los que ganan más de 13 mil.



El secretario general de Cruz Roja, Adrián Gómez, dijo que de no tener respuesta continuarán con paros escalonados hasta llegar a un paro total de labores.



Las autoridades de la institución se negaron a recibir a los trabajadores, pero doña Esperanza de Morales accedió a reunirse este jueves por la tarde para tratar de dar respuesta a la demanda.





Minsa pide no afectar a los pacientes

Ayer, el doctor Adrián Zelaya, Secretario General del Ministerio de Salud, afirmó que estarían anuentes para asumir los servicios que la institución ofrece, en caso de que la crisis que atraviesa se agudice.



“Siempre buscamos cómo resolver cualquier dificultad que se dé, respetando la independencia de las instituciones, pero vamos a procurar que no se interrumpan los servicios que a través de Cruz Roja se les da a los pacientes”, dijo el galeno.