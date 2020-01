Indio, español, más africano: nicaragüense

El último libro del novelista Sergio Ramírez Mercado es uno de los más reales entre aquellos que intentan desmontar una de las ficciones más arraigadas como auténticas en nuestro país: que el nicaragüense es únicamente el fruto del indio y el español. No, el nica del Pacífico también es mezcla de un tercer componente: África.



El doctor Ramírez toca un son con su “Tambor Olvidado” que quizás muchos no querrán escucharlo, mucho menos bailar un nuevo ritmo que va contra la “pureza” de la sangre o contra el ya aceptado y reconocido mestizaje tradicional, apuntalado en obras como “El nicaragüense”, de Pablo Antonio Cuadra. El estudio percute que dentro de nosotros llevamos sangre del Continente Negro. Que muchos somos descendientes de mulatos, que somos el resultado de esa mezcolanza que los textos oficiales de la Historia Nacional se cuidaron de callar.



Esa sangre oculta --porque siempre se creyó que lo africano nada tenía que ver con el Pacífico, sino sólo con el Caribe, su límite natural-- surge, sin embargo, en muchos actos cotidianos de nuestras vidas: en las procesiones, en nuestra devoción a un santo patrono que, sin embargo, es el reflejo de una deidad africana, o bien cuando consumimos un rico vaho o mondongo, o cuando la gente --de gran o de escasa posición económica-- visita a un individuo diestro en las artes del más allá, lo cual suena como a Macuá.



Al abordar el caso de las creencias, el autor indicó a EL NUEVO DIARIO que las religiones de la santería no se establecieron con mucha fuerza en Nicaragua, sobre todo porque la religión yoruba fue la última de las corrientes migratorias que llegaron a Cuba, en el siglo XIX, cuando vino el auge de las plantaciones cañeras. “En este sentido, lo que recibimos fue una segunda ola, a través de mecanismos de comunicación que hay en el Caribe, para hacer esta triple imbricación religiosa”.



A pesar de ello, Ramírez asegura que quedan huellas muy evidentes de festividades de influencia africana en El Viejo, en San Carlos, en Chontales y en otros lugares, donde los mismos ritos de la santería quedan establecidos como San Roque, el mulato, en El Viejo, aparte de los otros santos del mismo nombre, pero no porte.



África nos sale al encuentro en las festividades patronales, donde suena la marimba, ese instrumento que nos vino con los esclavos negros y que toca al continente despreciado que corre en nuestras venas.



“Se puede ver en los ritos de las festividades patronales y en lo que hay alrededor de los ritos, en los bailes y en los bailetes, donde se expresa la influencia africana”, señala el autor. Evidencias de esa raza, además de San Roque y de San Benito, están los Cristos negros que Sergio Ramírez expone con fechas, citas, lugares y dominios, tal como sustenta a lo largo de las páginas del libro, la tercera vertiente que nunca hemos querido ver.



“El origen del culto en Centroamérica hacia este Cristo es el de Esquipulas, de Guatemala, luego viene la réplica de El Sauce, mandada a hacer por los agricultores. En tanto, Felipe II enviaba otros Cristos a Honduras, para que los entronizaran en los campamentos mineros, donde había esclavos negros”.



Cuestión de relaciones públicas



Para el autor, la profusión con que se extendieron estas imágenes fue una suerte de relaciones públicas de la Iglesia Católica. Acercar las imágenes al color del pueblo es genial, sostiene.



La imagen de la Santísima Trinidad, en Masatepe, es un Cristo mulato, tiene rasgos europeos, pero con la piel negra. Eso es lo que representa a un mulato. Lizandro Ramírez, su abuelo y maestro de capilla, contó que un cura valenciano quería cambiarle el color al blanco sonrosado. Aquello, después de varios días sin su Cristo, originó una rebelión y la consecuente expulsión del cura.



Ese acercamiento de la divinidad a los sentimientos profundos de la gente explicaría ese arraigo. “Son los santos Cristos más populares, creo que el único que no es negro y es popular es la Sangre de Cristo, de la Catedral de Managua”.



El libro cita que Yemayá encarna a La Purísima Concepción, así como Nana Buruki es Santa Ana, que a su vez refleja a Cipaltonal. O Changó, que vendría siendo el dios del trueno, Santa Bárbara de La Mina El Limón o San Jerónimo. Oyá es la Virgen de la Candelaria y además Santa Teresa. Obatalá, diosa de la pureza, es la Virgen de La Merced. Obbá, diosa de los lagos y lagunas, eterna enamorada de Changó, es la Virgen del Carmen. Y aunque hace una relación entre santos patronales y las deidades africanas, Ramírez hace la salvedad: “No se puede hacer en todos los casos una transferencia mecánica”.



El escritor dice que el abordar el tema no es para que alguien se moleste. “Es parte esencial de nuestra cultura popular. Creo que la formalidad de la religión católica se pierde cuando sale de las puertas de la iglesia y entra en el alma popular, y ya no es posible distinguir entre el culto ortodoxo y el popular. Eso lo vemos en Santo Domingo. No he visto a ningún sacerdote acompañándole allá afuera, sino que se queda en el templo. Es una verdaderamente celebración pagana, donde la religión ya no tiene ningún límite, como la procesión de San Jerónimo, y que llega al paroxismo”.



Ahí, en estas celebraciones van las tres vertientes, y es la española la que “pone los símbolos finales”, sin embargo, detrás de esos símbolos está el sentimiento popular totalmente mezclado. Observa que la gente tomó lo que más le llegó al alma de las tres vertientes, lo que más se identificaba con su sentimiento ancestral e hizo una mezcla sin importarle las proporciones de la mezcla: en algunas serán más africanas, en otras más indígenas y en otras más españolas. Pero en esa mezcolanza, no hay identificaciones posibles.



Hasta ahora lo considerábamos propio de lo prehispánico, unido a lo que trajeron los conquistadores.



Va más oculto lo africano, porque este componente era lo menos lícito. A nadie le gusta llevar el pringue africano, es una cosa cultural. Fue más legítimo el indígena, y si te fijas en la cultura secular, cuando se dice, raza indohispana, eso es lo que se ve legítimo, y lo asumen Sandino y Rubén Darío; y lo seguimos repitiendo, desde Pablo Antonio Cuadra en adelante, esto de la cultura hindohispánica o encuentro de las dos civilizaciones. Como que fue un encuentro pacífico y no con todo el salvajismo con que se dio. Pero lo negro quedó oculto.



La cultura indígena tiende su manto sobre los elementos negros y se hace cargo de ellos, como que los adopta y es lo que pasa con la marimba que siendo africana es adoptada y se volvió “indígena”.



Aspira que después de la lectura que hagamos del libro, podamos visibilizar ese otro componente, el pringue africano, que todavía no somos capaces de reconocer.



No creo que un libro sea capaz por sí mismo de provocar esa transformación tan radical que sería nuestra manera de percibimos a nosotros mismos. A lo que aspiro es a abrir un debate; mucha gente va a negar, obviamente, que lo africano exista, y a lo mejor va a creer que son invenciones de un novelista.



El autor recomienda asomarse al espejo “y ver cómo somos verdaderamente: mientras más nos entendamos y expliquemos a nosotros mismos, más nos va ayudar a tener ese sentido de nuestra identidad nacional, y que no sólo es nicaragüense, sino centroamericano”.



De brujos y conjuros y la Oración del Puro



Cuando se rezan las oraciones misteriosas y se provocan embrujos por favores de amores, es cuando más “nos emparentamos totalmente con el resto del Caribe”, expresa Sergio Ramírez. Estas oraciones esotéricas circulan por todo el Caribe: Venezuela, Colombia, Cuba, Dominicana, y se venden en mercados populares como en México.



Están las oraciones al Caballo Negro, la Grande y Poderosa Oración del Garrobo para Trabajar, Oración del Carpintero Copete Rojo, Oración y décimas al Justo Juez Negro, el diablo, pues; Suerte al Gato Negro y un “motete” (palabra africana) de conjuros que incluyen a plantas con supuestas propiedades mágicas como la ruda, el limón….



Y aunque pueden localizar consultorios en los “Pueblos Brujos, como Diriá y Diriomo, en territorio de La Manquesa, entendido como propio del alma mangue, lo cierto es que los estudios del doctor Germán Romero, a quien cita en diversas ocasiones el doctor Ramírez, definen que eran lugares con una notable presencia demográfica mulata. Mayoritaria, pero oculta, por aquello de lo que significó el esclavismo.



La Oración del Puro es de las más populares, y sobre todo ponerle alfileres. La misma empieza así: “Yo te conjuro puro, en el nombre de Satanás, Luzbel y Lucifer. Alfiler, alfiler, por las virtudes que tú tienes y las de tu amigo Diego, hace que (nombre de la persona) siente desesperación por mí, que no tenga sosiego, ni pensando, ni comiendo, ni con amigos, ni mujeres…”.



El tabaco es uno de los elementos centrales de la santería africana en América. “Ahí sale nuestra esencia, la que llevamos oculta. Y los brujos tienen mucha clientela”.