Xavier Chamorro, un obsesionado de la libertad

Es difícil, en un país donde distintas generaciones de políticos han practicado la idea atroz de reducir nuestra República a la imagen y semejanza de sus intereses, encontrar a alguien que como el ingeniero Xavier Chamorro Cardenal asumiera la democracia como parte de una escuela de todos los días. Y esa escuela se hizo periódico, tan extraño como su director: sin partido y resueltamente con Revolución.



A este hombre fue a quien la noche de ayer, con mucho acierto, la Administración del presidente Ortega, con la “Orden Independencia Cultural Rubén Darío” reconoció su alto grado de humanismo, que lo empujó a tomar las mejores banderas de la historia reciente de Nicaragua, incorporándose a la hermosa gesta de todo un pueblo liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, y asumiendo las consecuencias de abrazar la causa de los empobrecidos.



Y la parte de la Revolución que le tocó, la siguió extendiendo más allá del calendario natural de las revoluciones y los cambios políticos. La Revolución de entender la posición del otro, de respetar la idea del resto. Revolución inédita, en tanto nuestra historia se ha hecho a punto de balas, y sólo las menos de las veces a través de votos. En la agenda del diario alcanzan las otras voces y sobre todo la voz de los que sólo para las temporadas electorales significan algo.



El ingeniero Chamorro hizo su Revolución. Ese hombre que llegó a ser Presidente del Tribunal Antiimperialista de Nuestra América, en los años 80, fue la continuidad de un poema de Carlos Martínez Rivas más allá de las metáforas: llevó adelante su propia Insurrección Solitaria, desde una clase que no aprueba las rebeliones populares y que desde las posiciones más atrasadas es capaz últimamente de defender como leona herida al sanguinario vástago del sangriento dictador, para atacar a los hijos del Mártir de las Libertades Públicas.



Practicó democracia en sentido legítimo



Don Xavier practicó una democracia en su sentido más legítimo. Y su enorme pecado fue no colocarle el sello de su clase. De hecho, hizo de este rotativo el Diario de la Democracia, y no como un mero eslogan. Con sólo hojear los materiales que se imprimieron hasta su fallecimiento --y ese espíritu sigue--, venidos de los diversos sectores de la siempre agitada sociedad nicaragüense, de puntos de vista encontrados, se corrobora hasta dónde se había comprometido con la libertad del pensamiento.



El hijo de Carlos Fonseca Amador, fundador y principal entusiasta en recuperar la bandera de Sandino y su nombre para el Frente de Liberación Nacional, Carlos Fonseca Terán, contribuye con sus artículos en EL NUEVO DIARIO. Lo hacen además Raúl Venerio, Aldo Díaz, y se retiró porque quiso Orlando Núñez, todos identificados con el actual gobierno. Y también se leen los criterios del ex diputado Alejandro Bolaños Davis, de Carlos Tünnermann, del comandante Hugo Torres y de don Alfonso Ayón, entre otras plumas de variadas tintas.



Las tres instituciones heredadas por la revolución



La última vez que vi al ingeniero Chamorro, le dije que sólo tres instituciones habían quedado de las que nacieron durante la Revolución Popular Sandinista: el Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y EL NUEVO DIARIO.



Cuando ocurrió su primer infarto, me di cuenta de que los afectos hacia su persona venían --como los materiales informativos, de opinión y analíticos-- de todas partes. Hombres como el comandante Tomás Borge, por ejemplo, estaba preocupado por su estado de salud. Y se notó durante sus honras fúnebres.



Don Xavier (el ingeniero, como era conocido entre el personal de EL NUEVO DIARIO), decíamos, nunca llegó a indicarnos que etiquetáramos a alguien por sus ideas políticas. Tampoco dijo que cada vez que hubiese alguna referencia al Presidente de Cuba, doctor Fidel Castro, se le antepusieran epítetos. O bien, nunca se le ocurrió decir en nuestro patio: “A ése no lo entrevisten”.



Don Xavier, además de su obsesión por la libertad de expresión y por la democracia, fue un eterno preocupado por los problemas limítrofes de nuestro país. Murió convencido de que Nicaragua todavía no contaba con su mapa definitivo. No fue por un simple hecho periodístico que END se constituyó en el único medio que tomó el caso con Colombia y Honduras, con toda la seriedad profesional que se pudo leer en la amplia cobertura que hizo de los mismos el redactor Vladimir López. La Haya se volvió una “fuente más” y un interés muy personal para el Director Fundador.



Todo lo que tenía que ver con San Andrés y los cayos, el problema con Honduras y el equívoco anticentroamericanismo alentado en Costa Rica por un país extrarregional, le interesaban más allá del lugar común de frases como “El río San Juan es nica”.



Amor a su Nación, tema poco estudiado



Su movimiento en esa dirección poco estudiada del amor a su nación, fue siempre lleno de contenido. De él fue la idea de reeditar en 2000 el libro de su padre, Pedro Joaquín Chamorro Zelaya, “Límites de Nicaragua. Su formación histórica geográfica durante la conquista y el período colonial 1502-1821”. Tal interés fue únicamente la de un nicaragüense comprometido con su país, porque esta tercera edición --las dos primeras en los años 1938 y 1941-- fue impresa sólo para distribuirla gratuitamente.



Sí, XCh estaba preocupado por el destino de su patria. La edición facsímil, dice la presentación, se hizo “para memoria de antiguos estudiosos y conocimiento de nuevas generaciones, en un momento en que Nicaragua ve su integridad territorial amenazada. Ese fue el espíritu patriótico que, en su momento, indujo a Pedro Joaquín Chamorro Zelaya a escribirlo, y que retoma su hijo Xavier Chamorro Cardenal, al coeditarla con el Fondo Editorial CIRA”.



El ingeniero Chamorro deseaba que sus compatriotas conocieran las raíces de nuestro territorio, desde el atisbo de Cristóbal Colón, pasando por la Nicaragua de Pedrarias Dávila, hasta la definición de nuestro Estado Nacional con sus legítimas fronteras.



Se preocupaba por el río San Juan y siempre nos autorizó los viajes hasta la remota región de San Juan del Norte, y cuando regresábamos nos preguntaba sobre algunos detalles que él recordaba y que el calendario ya había borrado del territorio, pero no de su interés.



La Ruta del Tránsito le atraía sobremanera, así como el Cocibolca. Don Xavier mismo acompañó en una pequeña lancha al doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, porque siempre estuvo con su hermano, desde el Cocibolca hasta San Juan del Norte, en 1970.



Fue un viaje de reivindicación, de soberanía, de presencia patria que dio origen a una serie de reportajes que PJCh tituló: “Los pies descalzos de Nicaragua”. Era poner en evidencia que el país llegaba, por el abandono en que lo habían sumido, quizás hasta Rivas y un tanto de Chontales.



Amó una Nicaragua completa



Y don Xavier siempre amó una Nicaragua completa. La verdad, no quería que le hiciera falta nada, ni siquiera una islita, como a la misma democracia. Lo pude comprobar cuando, tras un viaje, le narré entusiasmado que en el mapa no aparecía una islita de Cárdenas hasta donde nos remontamos en panga.



Aquello lo inquietó. Me comenzó a preguntar y yo le iba describiendo hasta colocar en sus recuerdos de navegante que ese islote “indocumentado” que surgió de los volcanes extintos si no aparecía en la cartografía oficial, ya lo tenía identificado durante su ruta lacustre: era La Zanata, la verdadera, la que no aparece en nuestros atlas.



Luego me solicitó que le explicara lo que los geólogos William Martínez y Dionisio Rodríguez habían referido sobre el origen y establecimiento de ese conjunto de cayos que emergían de la Mar Dulce, como huellas pretéritas de nuestra antigua Nicaragua.



Después le vi contento: tenía completo el Gran Lago, por lo menos en su mapa personal.