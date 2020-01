POR ELLOS NUESTROS MARTIRES CONCERTACION YA

05 Febrero 2008 |

1.- Cuando se produce el asesinato de Pedro Joaquín Chamorro yo estoy abocado de lleno en diferentes tareas para articular nuevas acciones militares y políticas. A finales de diciembre de 1977 me reúno en Costa Rica-Palo Alto con mis hermanos Daniel y Camilo donde decidimos mantener la iniciativa político-militar que logramos con la ofensiva de octubre de este año 77. Y nosotros los Terceristas llamamos de nuevo a la insurrección.



2.- En este marco Daniel se reintegra al Frente Norte vía Honduras y Camilo al Frente Interno vía veredas de Peñas Blancas. Por mi parte días antes del 10 enero 78, en compañía de Edén Pastora, conseguimos que el caudillo costarricense José Figueres Ferrer nos entregue solidariamente un lote de armamento. Estos eran pertrechos de la Legión del Caribe guardados por Figueres desde su revolución de 1948.



3.- El trágico 10 de enero de este año 78 yo me encontraba oculto en estricta seguridad perseguido por las autoridades ticas y nicas. Este día de mi cumpleaños, mi esposa recuerda que muy consternado expresé que este crimen precipitaba la crisis general del somocismo y potenciaría el proceso insurreccional iniciado en octubre recién pasado.



4,- Mientras me preparaba para reunirme con otros compañeros para valorar el vertiginoso cambio cualitativo en la correlación general de la lucha que tal hecho conlleva, pasan por mis recuerdos la imagen de respeto y admiración que en el seno de mi familia, Pedro Joaquín inspiró en particular en mi madre quien no lo olvidó jamás. Recordé la primera vez que me topé en persona con el Doctor Chamorro en los años 60, un primero de mayo, en las calles de Managua y, cuando junto a otros jóvenes sandinistas, aprendíamos de las vibrantes polémicas que protagonizaban Pedro Joaquín, Álvaro Ramírez González, Mario Flores Ortiz y Reinaldo Antonio Téfel, tesis marxistas y social cristianas.



5.- Pedro Joaquín siempre estuvo expuesto a la muerte por el carácter dictatorial en particular del general Anastasio Somoza Debayle cuando al morir su hermano Luis en 1967 monopoliza totalmente el poder dinástico. El año anterior 1966, en agosto, luego de salir de prisión de la cárcel La Aviación, visité en compañía de Carlos José Guadamuz al Doctor Chamorro, quien nos recibió en La Prensa, para informarle de rumores que contra su vida habíamos conocido por fuentes cercanas a la GN. Él nos escuchó con atención y nos agradeció. Estos supuestos planes criminales se dan en el ajetreo político que en Managua desemboca en la masacre del 22 de enero 67, en donde en compañía de mi hermano Camilo y otros, vuelvo a converger con Pedro Joaquín en la masiva protesta a escasos metros de la barrera de contención de la GN desde donde se inicia el tiroteo criminal y, este año compartí prisión con el Doctor Chamorro en la misma celda del Hormiguero.

Vino también a mi mente la visita en 1969 del Doctor Chamorro a Carlos Fonseca Amador en su calabozo en ocasión de nuestra prisión en Costa Rica, llevándole la novela Cien años de soledad.



6.- Uno de los efectos más importantes del asesinato de Pedro Joaquín fue nuestra decisión de acelerar nuestros planes insurreccionales para canalizar y potenciar el imponente movimiento de masas que desde el mismo instante de su muerte Pedro genera en todo el país. Antes del 10 de enero habíamos tomado la decisión de mantener la iniciativa de octubre 77 para quitar la presión de la GN sobre nuestro Frente Norte con acciones ofensivas urbanas. Pero al desatarse la furia popular justiciera, tuvimos plena convicción en que la línea insurreccional debía vigorizarse para mantener vivo el movimiento de masas y ampliar nuestro radio de acción político tanto a nivel nacional como internacional. El gobierno de Somoza desesperadamente activa el Comité Nacional de Emergencia pero no puede imponer de nuevo la ley marcial.



7.- El martirio del Doctor Chamorro fue el motor impulsor que tiene como iniciador inmediato la ofensiva de octubre del 77. Hay una retroalimentación entre ambos fenómenos que hacen irreversible el proceso insurreccional y, se impulsan entre otros hitos históricos la insurrección de Monimbó, la toma del Palacio, la insurrección de septiembre 78 y finalmente la gran ofensiva final ininterrumpida desde marzo de 1979 hasta el fin de la dictadura dinástica.



8.- A raíz de la ofensiva de octubre 77, el Estado Mayor General-EMG- de la GN, la Oficina de Seguridad Nacional-OSN- y la seguridad e inteligencia de la Presidencia, concluyen en que la situación socio-política se agrava y, altos oficiales consideran que es imparable el proceso de caída del régimen del general Somoza Debayle. La cúpula militar y de seguridad hacen énfasis en que el logro de haber derrotado a la guerrilla sandinista en la montaña, en particular con la caída en combate de Carlos Fonseca en noviembre del 76, no mejoró su imagen, al contrario era negativa para el régimen y a favor del FSLN a pesar de la ley marcial y censura de prensa impuesta desde diciembre 74 y, agregan que la GN está perdiendo la guerra psicológica.



También admiten que el Doctor Chamorro supo ocupar los tribunales militares permanentes para enjuiciar a los sandinistas como un arma que influyó negativamente en la GN y provocó admiración con los sandinistas. Producto de dichos análisis se suspende la ley marcial por decreto ejecutivo en septiembre 77, un mes antes de nuestra ofensiva de octubre.



9.- Para suspender el estado de sitio y censura de prensa fue determinante la acertada valoración de la GN acerca de la gran debilidad y división del FSLN, también por la necesidad de Somoza de crear mejores condiciones políticas para las elecciones municipales en febrero 78 y, además, para contrarrestar el plan de UDEL para inhabilitar al general Somoza Debayle para sacarlo del poder.

10.- La cúpula militar y de seguridad del régimen expresan que la chispa que encendió la insurrección revolucionaria en Nicaragua fue el ataque al cuartel de Masaya por los Terceristas el 17 de octubre 77.



11.- En 1977 encontramos a los tres componentes políticos fundamentales en choque, así

- El régimen somocista con la victoria sobre la guerrilla sandinista de la montaña pero con el alto costo negativo de su imagen política. El general Somoza Debayle sufre su primer infarto cardiaco en diciembre 76. Desde inicios del 77, el régimen de Somoza experimenta un desgaste, y se genera un choque permanente entre la vieja guardia y la nueva oficialidad jefeada por el mayor Anastasio Somoza Portocarrero y, entra en escena, un pequeño grupo de oficiales reformistas que propugnan por convertir al ejército en una fuerza de defensa nacional, moderna e institucional, apartidista y separando de la GN la función policial. Esta corriente es ahogada por el binomio dinástico del general José R. Somoza, hermano de padre del general Somoza Debayle y por el hijo de este el mayor Anastasio Somoza Portocarrero.

Esto sucede cuando en julio-agosto es casi descabezada la cúpula somocista por el segundo ataque cardíaco del general Somoza Debayle, asumiendo el binomio José y Tachito el poder real con la sombra del general Somoza Debayle quien se empecina hasta su fin en hacer de su hijo el sucesor de su régimen y, se produce una callada inconformidad de la oficialidad más culta y capacitada como también de personeros civiles del gobierno.

- UDEL, la Unión Democrática de Liberación, creada por el Doctor Chamorro en diciembre 74, coincide en este año 1977 con la GN en que el FSLN está frágil por su derrota en la montaña y por su división. En marzo el Doctor Chamorro entra en choque con los conservadores porque no aceptan en UDEL a los socialistas y, en mayo critica al gran capital por no apoyar las reformas profundas democráticas de UDEL.

- Por su lado el FSLN está dividido en tres tendencias que se repelen descarnadamente pero hegemoniza el proceso insurreccional nuestra tendencia Tercerista a partir de la ofensiva de octubre 77.



12.- Este año 77, el Doctor Chamorro condena como zancudos a los conservadores porque apoyan las elecciones de febrero 78. El 24 agosto UDEL proclama 5 puntos, levantar estado de sitio, nuevo jefe GN no somocista, pluralismo en poderes públicos, libertad sindical y política y amnistía general y como objetivo central el Doctor Chamorro impulsa que el congreso nicaragüense inhabilite a Somoza Debayle.



13.- El asesinato del Doctor Chamorro es consecuencia directa de su vertical e inclaudicable oposición permanente ante la dictadura somocista desde los años 50 del siglo pasado y, en particular por la descomposición política del régimen somocista a lo largo de 1977 profundizada a raíz del inicio del proceso insurreccional tercerista de octubre 77.

Al igual que hombres de la talla de Carlos Fonseca Amador fueron perseguidos tenazmente hasta ser asesinados en desigual combate guerrillero, el Doctor Chamorro Cardenal desde su trinchera La Prensa y en el estrecho espacio legal que la dictadura le modula, libraba su muy particular guerrilla que acumuló el odio somocista que lo llevó a la muerte.



14.- El Doctor Chamorro desde joven abrazó el patriotismo de Augusto César Sandino y consideró a la GN como un ejército de ocupación. El siempre actuó independiente de los partidos políticos tradicionales y junto con Francisco Frixione pretendió renovar el conservatismo con el humanismo social-cristiano de Manolo Morales, Reinaldo Antonio Téfel y Emilio Álvarez Montalván. En 1970 el Doctor Chamorro, con los doctores Danilo Aguirre Solís y Alberto Saborío, rechazan el pacto Agüero-Somoza.



15.- Después de octubre 77 se arrecia la represión y se tecnifica de tal manera que centenares de opositores son muertos, encarcelados o desaparecidos. La nueva generación militar tiene en el mayor Somoza Portocarrero a unos de los mejores oficiales preparados en la historia de la GN con estudios incluso en Inglaterra. Y esta corriente llega a formar un ejército dentro de otro a través de la sanguinaria EEBI, la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería.

La EEBI fue la antigua compañía de reemplazos. En abril y mayo 77, la cúpula GN y la OSN, impulsan por un lado la acción cívica militar en las zonas donde operó la derrotada guerrilla sandinista y, simultáneamente Anastasio Somoza Portocarrero es ascendido a mayor y nombrado comandante de la EEBI, para modernizarla y, así se crea la Compañía 23 Piloto con mercenarios rangers con cursos en EEUU, y feroces oficiales kaibiles de Guatemala, chilenos y argentinos. Por coincidencia esta unidad tiene su primer combate contra nuestras fuerzas Terceristas el 13 de octubre 77 en San Carlos, Río San Juan.



16.- Este año 77 el nuevo jefe de la OSN es el coronel Bayardo Jirón Saballos, se crea la SAC, Sección Anticomunista de Contrainteligencia, se fortalece la inteligencia militar en EMG GN y estrechan coordinación la OSN y la GN para incrementar labor de seguridad con oficiales y alistados GN, y los orejas y auxiliares con civiles. Además se delimita el EMG, estado mayor presidencial y el estado mayor especial, el batallón blindado presidencial, el de tácticas especiales de combate general Somoza, y la represiva EEBI. En toda esta dinámica se acentúan diferencias entre José R. Somoza y su sobrino Somoza Portocarrero y, el general José R. Somoza crea una moderna y bien equipada tropa presidencial al mando del destacado oficial Pablo Emilio Salazar adelante conocido como comandante Bravo.

Somoza Portocarrero, acelera desde octubre a dic. 77 la reforma de la GN, reduciéndose en la práctica tal intento en preservar la EEBI con sus compañías Alfa, Bravo, Charlie, los grupos móviles de combate y los paracaidistas, llamados los corvos, cascabeles, gansos salvajes.



17.- El entorno del asesinato del Doctor Chamorro es de agudas contradicciones reflejó de la descomposición política y moral del régimen y afloran todos los resentimientos contra Pedro Joaquín que, como pararrayo visible, recibe desde el general Somoza, su cúpula, gobierno y demás somocistas ricos o pobres.

Anastasio Somoza Debayle siempre consideró al Doctor Chamorro tan enemigo como al FSLN, fuerza política que por su carácter clandestino tenía muy reducido su campo de difusión publicitaria y objetivamente, en particular después de 1970 hasta el triunfo, La Prensa con el Doctor Chamorro fue el principal medio no armado para hacer sentir la actividad de los sandinistas, aun en medio de la censura. En junio de 1976 el Doctor Chamorro tiene el país por cárcel por proceso judicial que le impone Cornelio Hüeck, pero en coordinación con el dirigente clandestino del FSLN Eduardo Contreras el Doctor Chamorro hace llegar al congreso norteamericano denuncia sobre las masacres del somocismo en las montañas. Y después del 10 enero 78, los medios de difusión locales e internacionales, se convierten en arma incontenible que potencia la moral popular al hacerse eco de la acción insurreccional sandinista.



18.- En abril del 77 el general Somoza expresa que el Doctor Chamorro es el enemigo mayor de la GN. Seguidamente en julio, Roberto Cranschaw jefe de la liga anticomunista, crea la mano blanca y elaboran lista de opositores a asesinar entre ellos al monseñor Miguel Obando Bravo y al Doctor Chamorro. En diciembre, en Chinandega. Pedro Joaquín arrecia su lucha contra la corrupción denunciando el negocio de sangre del cubano Pedro Ramos en Plasmaféresis y a Fausto Zelaya en el Banco de la Vivienda. El diario Novedades de Somoza reacciona virulentamente señalando que Pedro Joaquín se está conduciendo a límites insospechados de mucho peligro para él. Antes, en febrero 75, el respetado jurista Sergio García Quintero advirtió al Doctor Chamorro del plan para matarlo promovido por EMG GN en Loma Tiscapa por el general Heberto Sánchez.

El general Somoza leía todos los días al Doctor Chamorro y a Pablo Antonio Cuadra. Y expresaba que Pedro Joaquín vio en el FSLN un movimiento para servir a sus propósitos y agrega que Chamorro conspiraba para derrocarme. El general Somoza reconocía que Pedro Joaquín no era temeroso pero que se envalentonó ante la debilidad en el 77 de su régimen dinástico, señalando que el Doctor Chamorro era uno de los sandinistas más importantes y que le agradaba que los sandinistas lo vieran como héroe. El embajador de EEUU Pezullo señala que Somoza nunca investigó plenamente el asesinato de Pedro Joaquín.



19.- A finales del 77 el Doctor Chamorro, a través de Edmundo Jarquín, busca acercamiento con Terceristas. Sergio Ramírez es el puente con nosotros los jefes terceristas. Se busca unidad en la acción. El programa de UDEL es similar al programa mínimo de los Terceristas. Este mismo mes creamos el grupo de Los 12 y en julio se constituye en México la Junta Revolucionaria de Gobierno. El 21 octubre La Prensa publica la primera proclama del grupo de Los Doce.

Luego en México el 4 noviembre se produce el primer encuentro secreto del Doctor Chamorro con Terceristas, y el 6 de noviembre en Managua Pedro Joaquín proclama su Testamento político demandando un régimen pluralista y democrático del cual no puede quedar excluido por ninguna excusa el FSLN. En diciembre Edmundo Jarquín estrecha relación con Terceristas y, se acuerda para primeros meses del año 78, en México, reunión entre Pedro Joaquín, Daniel Ortega Saavedra y Sergio Ramírez a quien Chamorro manifiesta que él podría ser el número 13 del grupo de Los 12.



20.- La responsabilidad del crimen del Doctor Chamorro Cardenal recae totalmente en el régimen en crisis del general Anastasio Somoza Debayle, en su cúpula militar y civil más íntima, en la GN y OSN que prefieren hundirse con su caudillo quien ansía llegar al año 1980 con un nuevo presidente, Reagan, en EEUU que desplace al presidente Carter. El EMG GN sub-estima nuestra capacidad militar por los reveses que sufrimos en octubre 77 y, por la profunda división del FSLN no ven un liderazgo indiscutible en sandinistas como el que encarnó Carlos Fonseca Amador.

En esta apreciación de la GN solamente aparece como real peligro para ellos la figura relevante antisomocista del Doctor Chamorro Cardenal. Si el general Somoza Debayle planificó el crimen de Pedro Joaquín no se puede asegurar con convicción como sí se puede acusar a su padre Somoza García de asesinar a Augusto César Sandino. Pero seguramente el presidente Somoza Debayle supo la realidad y la encubrió. Tampoco se puede descartar que en el crimen haya tenido participación su hijo Somoza Portocarrero. Los matones a sueldo fueron contratados según todas las investigaciones públicas por el cubano Pedro Ramos, uno de los desalmados mercaderes de la sangre de los humildes nicaragüenses.



21.- También hace 30 años el 26 de febrero 78 es cruelmente asesinado el dirigente sandinista Tercerista Camilo Ortega Saavedra, quien capturado herido en Monimbó, Sabogales, enfrentando a la GN fue torturado hasta que le desbarataron cada uno de sus miembros junto a otros dos compañeros. La sangre derramada por Camilo hasta entregar su vida constituye la notable reivindicación de los centenares de muertos en la rebelión desde el mes anterior y en particular de la figura del doctor Pedro Joaquín Chamorro Cardenal.

CONCERTACION YA

Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y Camilo Antonio Ortega Saavedra, caídos hace 30 años, nos reclaman concertar ya, a lo inmediato, los acuerdos necesarios que garanticen la estabilidad nacional que fortalezca la gobernabilidad del país para mejorar los esfuerzos que se están haciendo para superar los problemas más críticos y urgentes que afectan a toda la población. Sin concertación no hay solución en particular si se toma en consideración que ninguna de las fuerzas políticas está respaldada por la gran mayoría ciudadana. Los dirigentes del poder político, económico, social, espiritual y los medios de comunicación, con la iniciativa del Presidente de la República Daniel Ortega Saavedra, pueden además acordar medidas concretas que moderen la pasión de las elecciones municipales de este año para que no atenten en contra de los planes para el buen gobierno, en particular en la economía. Cedamos todos con espíritu humanista y realista para construir consensos para hoy, mañana y el largo plazo. El gobierno y la oposición poseen la capacidad suficiente para mantener la firmeza con un discurso fraterno y dialogante.



Managua, Nicaragua, 6 febrero 2008