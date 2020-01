Entra en erupción volcán en Ecuador

El volcán Tungurahua entró en erupción el miércoles y generó columnas de ceniza hasta de diez kilómetros de altura, lanzó rocas incandescentes, fuertes explosiones y flujos ardientes que bajan por sus laderas, por lo que las autoridades decidieron evacuar a unas tres mil personas, se informó oficialmente.



No ha habido víctimas, según los informes. El presidente Rafael Correa informó a la prensa que hay planes de evacuación, mediante autobuses, y que se encuentran listos los albergues.



Dijo que la emergencia en esa zona se extenderá por 60 días y que ''se han tomado todas las precauciones dentro de los posible. Eso nos permite liberar recursos, económicos, ... para enfrentar inmediatamente los problemas que se presenten''.



El alcalde Juan Salazar, de Penipe señaló que ''estamos en alerta roja en 28 poblaciones de Penipe lo que significa la movilización (evacuación) de la gente, no podrán quedarse en zonas de alto riesgo, un 98 por ciento ya han salido''.



''Estamos hablando de que es necesario movilizar unas tres mil personas que están en riesgo inminente'', señaló.



El director regional de la Defensa Civil, Mauro Rodríguez, advirtió que 11 familias se resisten a salir de sus propiedades por el temor a saqueos por parte de delincuentes y que en caso necesario serán desalojadas a la fuerza.



El ministro de Seguridad, Gustavo Larrea, en rueda de prensa dijo que ''en la última hora el volcán ha pasado a tener cero actividad y eso no es una buena noticia, puede ser que esa actividad implique una explosión mayor en las próximas horas''.



''El volcán ha entrado en una nueva erupción grande, explosiva con la generación de flujos piroclásticos, ardientes, está generando columnas de ceniza en la atmósfera que llega más allá de los 10 kilómetros de altura ... tiene una actividad muy intensa '', dijo Hugo Yépez, director del Instituto Geofísico.



El volcán Tungurahua, en los Andes centrales de Ecuador, comenzó el proceso eruptivo en 1999 que no ha cesado, tiene 5.023 metros sobre el nivel del mar y está ubicado 135 kilómetros al sureste de Quito.



En un informe especial, el Instituto Geofísico precisó que casi desde la medianoche del martes se ha registrado una potente erupción del Tungurahua similar a lo ocurrido en julio y agosto del 2006, cuando quedó un saldo de cuatro muertos, dos desaparecidos, miles de desalojados, daños en miles de hectáreas de cultivo y pérdidas en animales.



El director nacional de la Defensa Civil Roberto Rodríguez, dijo en radio Quito que ''hasta el momento no se tiene ningún reporte'' de víctimas.



Autoridades de las provincias de Chimborazo y Tungurahua han decidido suspender las actividades escolares y el tráfico vehicular en las zonas próximas al volcán.



En la zona predomina un mal tiempo por lo cual no es posible observar la actividad volcánica, aunque se pueden escuchar permanentes explosiones, de acuerdo con las autoridades del centro andino del país, donde la constante caída de ceniza ha hecho que se pierdan miles de hectáreas de cultivos, propiedades y animales.



A unos cinco kilómetros en línea recta se encuentra Baños, un centro de recreo de turistas extranjeros que por ahora no está bajo riesgo inminente.