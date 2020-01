Nicaragua propone plan contra narco a EEUU

El vicecanciller Manuel Coronel dijo que el gobierno de Nicaragua le entregó una propuesta a la agencia antinarcóticos estadounidense DEA para ''darle un nuevo empuje a la lucha contra el narcotráfico''.



''Se trata de un documento de intención que será analizado por los funcionarios estadounidenses... sobre la base del respeto mutuo'', dijo Coronel el miércoles al canal 8 de la televisión local.



''La iniciativa sería de intención inicial para después trabajar en otro documento más serio en donde definiríamos nuevos compromisos'', precisó.



Una delegación de la DEA y funcionarios del departamento de Estado visitan Nicaragua, a poco de que el presidente Daniel Ortega les pidió a los efectivos de las fuerzas de seguridad que no acepten el pago de salarios de parte de agencias estadounidenses por su colaboración en la lucha contra el narcotráfico.



La delegación estadounidense está encabezada por la subsecretaria adjunta para asuntos internacionales de drogas y aplicación de la ley del Departamento de Estado, Christy McCampbell; el Jefe de Operaciones de la DEA, Michael Braun; y el director regional de la DEA, David Gaddis.



La misión y el presidente se reunieron el lunes para ''establecer un nuevo marco de relaciones con el gobierno de Estados Unidos para fortalecer la lucha contra el narcotráfico'', dijo el mandatario en esa oportunidad.



Coronel expuso que la propuesta nicaragüense plantea ''el respeto mutuo que todos buscamos para que no se le pase la mano a nadie'', pero no aportó en explicaciones.



Ortega ordenó hace pocas semanas a la Policía Nacional y al Ejército rechazar cualquier influencia que oficiales de la DEA quisiera ejercer sobre ellos y que no aceptaran que les pagaran salarios de altos oficiales y cualquier donación que recibieran pasara a la caja única del Estado.



El encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Richard Sanders, quien acompañó el martes a la delegación en una visita a la Cancillería expresó que las operaciones de la DEA en el país ''están bien coordinadas y con el consentimiento del gobierno nicaragüense''.



Respecto a los pedidos para que Estados Unidos suministre medios aéreos y acuáticos a las fuerzas armadas para luchar contra el narcotráfico, Sanders dijo que el Congreso de su país busca más recursos para ello.



Agregó que se trata de un asunto ''muy importante y de gran interés para el presidente George Bush y el gobierno de Estados Unidos''.