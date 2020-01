Trampa con energía

Ningún ahorro de energía eléctrica ha generado la reducción de la jornada laboral del Estado desde julio de 2007. Lo mismo está sucediendo con las medidas ordenadas en el Decreto 2-2008, que firmó el presidente Daniel Ortega el 30 de enero pasado, en su afán de ordenar el uso del suministro y reducir el monto de las facturas estatales.



Eso lo demostró ayer José Narciso Mayorga Pallais, Consultor en Derecho de Energía y especialista independiente en Gerencia de Energía y Comunicación Gerencial, quien prometió enviar sus consideraciones a las instituciones de gobierno y las entidades involucradas en el sector energético del país.



Precisó que todas las medidas del gobierno, incluyendo el decreto mencionado, hasta ahora han sido enfocadas en reducir el tiempo en que se consume energía eléctrica, y recordó que casi todas las instituciones del Estado tienen tarifa binomios, es decir, T-2, en el pliego tarifario que utiliza Unión Fenosa para calcular la factura.



No basta con reducir tiempo de consumo



“A la hora de cobrar el servicio se discriminan los conceptos de Demanda (potencia instalada) y Energía (consumo). Por esta razón, me atrevo a sostener que si sólo se reduce el tiempo en el consumo con una Tarifa Binomia (T-2), la medida se torna ineficiente. Lo que ocurre es que el costo o precio de cada Kilowatt-hora se eleva, y con ello el monto de la factura”, señaló.



Explicó que todo el ahorro depende de la potencia que tenga instalada Fenosa en cada institución, y el consumo que se registre en el mes. Es decir, entre menos energía demande un Ministerio con una tarifa T-2, será más caro el precio unitario de la misma, el kilowatt-hora.



“Es como tener una capacidad instalada que te cobra Fenosa, pero no la estás utilizando al ciento por ciento en todo el día, porque limitas las horas de utilizarla, de consumirla. Entonces, cada unidad que consumes te sale más cara, porque tienes que pagar toda la gran instalación que estas utilizando poco”, señaló Mayorga.



Este especialista, que también es licenciado en Derecho, Sicología y Filosofía; ejemplificó con el cobro que se aplica mediante la tarifa T-2, algo que puede comprobar cualquier persona que tenga a mano las facturas de las entidades estatales.



“Cuando reduzco el consumo, el costo de mi kilowatt-hora se aumenta. Este análisis está fundamentado en un concepto que se llama Factor de Carga, el cual analiza el uso de la potencia (Demanda) en el tiempo. Si la demanda es alta y el consumo es bajo, el Factor de Carga será bajo, por lo tanto, el uso de la energía eléctrica se me vuelve deficiente”, detalló.



Que ahorro se traduzca en dinero



En esta vía, y de manera científica, pidió a las autoridades que al momento de rendir un informe de resultados acerca del ahorro de energía registrado, que también incluyan el precio o el monto de las facturas en el período comprendido, el monto total en dinero.



“Es cierto que te van a decir que consumieron menos Kilowatts o Megawatts, porque ese fue el enfoque, y se logra cumplir con las medidas, pero, ¿cuánto pagaron ahora con menos consumo? Sería bueno conocer el ahorro en dinero, no sólo en energía”, señaló.



Mayorga está convencido de que el precio será más caro, y recordó que la medida de concluir la jornada laboral más temprano tampoco es muy efectiva, pues se facilita el aumento del consumo en la casa, es decir, se traslada el consumo a otra zona con todo y el pago de la factura.



“Pareciera que no se ahorra energía, sólo se cambia el lugar de consumo”, afirmó, al recordar que al salir temprano las instituciones dejan encendidas las luces exteriores desde tempranas horas para iluminar en la noche, lo que implica un consumo ineficiente.



Ahorro es administrar la demanda



Aclaró una y otra vez que “ahorro no significa no utilizar la energía, no gastarla, no consumirla; sino administrar la demanda de la misma y promover la eficiencia en el uso, sobre todo en la iluminación y los aires acondicionados”.



Subrayó que todas las medidas adoptadas en el decreto se vuelven ineficientes si es que no se toma en cuenta el costo unitario del Kilowatt, y el servicio que deben brindar Fenosa a la población.



“Por lo tanto, si se presupuesta la demanda máxima, se evalúa la eficiencia en los aires acondicionados y se aprovecha la luz solar, entonces ahorraremos Demanda de Energía Eléctrica, Pago de la Factura, y ni siquiera será necesario reducir la jornada laboral”, estimó.



Considera fundamental implementar acciones que ayuden a mejorar la eficiencia en el uso de la energía, considerando la potencia instalada, y hasta ahora sólo se ha reducido el consumo en el tiempo, en el trabajo, en las oficinas del gobierno.