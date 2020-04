EU en incómoda tercería

Roberto Cajina Leiva, consultor civil en materia de defensa y seguridad, afirmó que la propuesta que hizo el presidente Daniel Ortega a la Agencia Antidroga de Estados Unidos, DEA, de coordinar patrullajes conjuntos en la zona del meridiano 82 en el Mar Caribe, comprometerá a la Casa Blanca a redefinir su estrategia política con el gobierno de Colombia.



Por su parte, fuentes que estuvieron vinculadas al tema del narcotráfico en gobiernos anteriores, aseguraron que con su iniciativa, Ortega pretende politizar las operaciones contra el trasiego de estupefacientes, como una manera de enfrentar al país sudamericano dentro del conflicto diplomático que éste tiene actualmente con Venezuela.



“Con esta propuesta, lo interesante sería ver cuál va a ser la reacción de los Estados Unidos, tomando en cuenta que este país tiene una relación estratégica con Colombia”, indicó Cajina a EL NUEVO DIARIO.



Según él, la exposición que hizo Ortega a la misión de alto nivel de la DEA, en días pasados, sobre la presencia de naves colombianas en la zona del meridiano 82, y su solicitud de coordinar patrullajes en el sector entre Nicaragua y agentes estadounidenses, obligará a Washington a valorar su situación y tomar una determinación.



“La posición de Nicaragua, en última instancia, va a tener que hacer que Estados Unidos tome una determinación sobre este caso. Entonces Estados Unidos estaría de alguna medida en una situación relativamente incómoda, por las relaciones estratégicas con Colombia”, señaló el consultor.



Maniobra hábil de Ortega



“Pero me parece que la posición del presidente Ortega en este caso es bien inteligente, muy hábil, y habría que ver cuál es la reacción de los Estados Unidos”, dijo.



Sin embargo, fuentes vinculadas a la lucha contra las drogas en gobiernos anteriores, indicaron que el presidente Daniel Ortega utilizó el tema de seguridad nacional e internacional para secundar una vez más al presidente Hugo Chávez, en su conflicto con el mandatario colombiano Álvaro Uribe.



“Se está montando en una situación de seguridad nacional e internacional, para estar en la palestra política contra Colombia, en función del presidente Hugo Chávez”, afirmaron las fuentes, que prefirieron no ser identificadas.



“Era obvio que Daniel Ortega se iba a entender con la DEA. No podían salir diciendo que no iban a llegar a ningún acuerdo. Claro, dijeron: “Las reglas del juego son éstas”, señalaron.



“Pero veamos: ¿Cuánto es el aporte del Presupuesto General de la República para el Consejo Nacional de Lucha contra las Drogas? Es raquítico. ¿Cuál es el aporte que está dando Nicaragua para combatir el consumo de la droga que se queda aquí?”, increparon.



Según las fuentes, el Presidente ahora insiste en manifestar su preocupación sobre la amenaza del trasiego de estupefacientes en la zona en el Mar Caribe, porque “tocar el tema de la droga, es tocar el tema con Colombia. “Y estar tocando el tema con Colombia, es estar repicando las campanas de lo que dice Chávez”, añadió.



“Él quiere mantener el conflicto con Colombia. Ahora hay que mencionar a Colombia diario”, sostuvieron.



Vicecanciller rechaza versión



Sin embargo, esta tesis fue rechazada ayer por Manuel Coronel Kautz, Vicecanciller de Nicaragua.



“El hecho de que la DEA vaya o no vaya, no tiene nada que ver con nuestra soberanía. La soberanía nuestra existe, independientemente de que vayan yankees, rusos o panameños, quien sea. Eso vale siempre. Si hay otro (en este caso Colombia) que llega ahí (zona del meridiano 82) es asunto de él. Pero no obedece a ninguna estrategia”, aseveró al ser consultado por END.



Coronel también explicó que la solicitud que los funcionarios de la DEA recibieron del presidente Ortega, no se ha concretado.



“Lo que ahora se entregó es un documento guía para un acuerdo a futuro. O sea, que aquí lo que hay en este documento, son los intereses nuestros, para que los analicen ellos y después sentarnos a ver qué acuerdo hacemos. Eso fue lo que se hizo”, afirmó la mañana de ayer.



“Ese documento no es el que se a firmar, sino que es la guía sobre la que se va a trabajar, para posteriormente, ya visto por ellos y analizado por nosotros, se puedan asentar. Todavía no hay ningún acuerdo”, insistió.



En el ámbito militar, el jefe de Estado Mayor del Ejército de Nicaragua, mayor general Julio César Avilés, confirmó la presencia naves de combate aéreas y marítimas colombianas en la zona de la Isla de San Andrés, ubicada en el área marítima del conflicto.



El presidente Ortega ha denunciado en reiteradas ocasiones que estas naves han obstaculizado la pesca a nicaragüenses lugareños, por lo que ha acusado a Colombia de violentar el Derecho Internacional.



“En la zona de San Andrés hay un batallón de infantería marina (colombiano), y hay efectivamente un dispositivo aeronaval que tiene una presencia en lugar, al igual que lo tenemos nosotros, y que estamos haciendo un esfuerzo por cubrir lo que le corresponde a los espacios nicaragüenses”, confirmó Avilés anoche.



Colombia debe retirarse



Mauricio Herdocia, especialista en Derecho Internacional, enfatizó una vez más: “Desde el punto de vista jurídico, Nicaragua siempre ha tenido pleno derecho en las aguas situadas al este del meridiano 82”.



“Lo que sucede ahora es que la CIJ ha reconocido plenamente ese derecho en su sentencia del 13 de de diciembre de 2007. Colombia debe retirarse del meridiano 82. Ya no hay nada que pueda justificar la presencia colombiana”, sentenció.