Opiniones encontradas sobre Zonas Francas

Mientras el general en retiro Álvaro Baltodano, Presidente de la Corporación de Zonas Francas, enfatizó en la rentabilidad de las empresas de textil vestuario radicadas en Nicaragua, y minimizó el cierre oficial de la empresa Chao Hsing, Roberto Bequillard, miembro de la Asociación Nicaragüense de Textileros (Anitex), expresó que no podía ser optimista, porque 2008 será duro.



“Sólo un mil serán los despidos y no 8 mil 500 como lo habían señalado sindicalistas”, fue el anuncio de Baltodano, quien dijo ser el intermediario en una reunión tripartita realizada entre empresarios, sindicalistas y representantes del parque industrial “Las Mercedes”, administrado por el gobierno.



Por más de una semana, diversos medios de comunicación intentaron obtener información oficial sobre el posible cierre de hasta ocho empresas del régimen de Zona Franca, y finalmente, ayer, Baltodano decidió convocar a conferencia donde aclaró que el cierre de Chao Hsing será paulatino. “Esto por el vencimiento del plazo de diez años en que estas empresas reciben el beneficio de no pago de impuestos. Esto no tiene nada que ver con el incremento del salario mínimo”, aseguró el funcionario.



Repunte de la maquila en Nicaragua



“Si alguna de estas empresas se va del país será por problemas externos, como la recesión en Estados Unidos, la falta de pedidos y la competencia internacional”, dijo Baltodano, argumentando que las empresas de la maquila en Nicaragua han tenido un repunte a nivel regional y mundial.



Durante 2007, las empresas textileras de los países latinoamericanos tuvieron un descenso en exportaciones, pero nuestro país obtuvo el primer lugar positivo, con un incremento de 13.7 por ciento en exportaciones, y también ocupó el segundo lugar en valor de manufactura, logrando incrementar este año en 8 mil nuevos puestos de trabajo.



Las cifras indican que en 2006, Nicaragua generó poco más de 900 millones de dólares en exportaciones de productos textil y vestuario. En 2007 la cifra se elevó a un mil 107 millones. Esto nos posicionó como el tercer país a nivel mundial en exportación de productos textiles, sólo superados por Vietnam y China.



Por otra parte, comentó que próximamente se espera que la Zona Franca genere 2 mil 800 nuevos empleos.



Anitex poco optimista



A pesar de los datos expuestos, el empresario Roberto Bequillard, miembro de la Asociación Nicaragüense de Textileros (Anitex), dijo no ser tan optimista como Baltodano, y ve con preocupación la situación de la industria textil en Nicaragua.



Considera que la preferencia de las marcas norteamericanas por la industria de bajos costos de Vietnam, Bangladesh y Camboya, los planes de desarrollo de esas empresas y la inflación en Estados Unidos no son los verdaderos retos, pues siente que el verdadero problema es interno, ya que nuestro país no inspira confianza a la inversión extranjera.



Aclaró que esto tiene que ver con las leyes laborales y la interpretación que tiene el funcionario de turno. Por otro lado, no concordó con Baltodano, y dijo que los continuos incrementos del salario mínimo representan aumento de costos anuales que muchos no están dispuestos a asumir.



Bequillard señaló que si bien hubo incremento en las exportaciones, hay que tomar en cuenta que eso es el fruto de inversiones hechas en 2005-2006, sin embargo, en 2007 no hubo inversión y la situación la veremos difícil en los próximos años.



“Hay incertidumbre por las reglas del juego en Nicaragua. Yo soy pesimista, y si en los próximos seis meses no hacemos algo que cambie esta situación, pronto nos veremos realmente afectados. Si no, mejor olvidémonos de la maquila”.



José Adán Aguerri, en representación del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), dijo que el gobierno debe cuidar al sector que da al país 85 mil empleos.



“El gobierno tiene que dejar que desarrollen estas empresas y darles un empujón para consolidarlos. El Ministerio del Trabajo debe dar el clima ideal para esto y deben dejar de ver el mundo en blanco y negro”, expresó el representante de los empresarios.



Sindicatos no inventan



Por su parte, Luis Barbosa, Secretario General de la Centras Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar”, organización que lanzó la denuncia sobre el supuesto cierre de ocho empresas, dijo que ellos no inventan situaciones para afectar a los empresarios, porque las amenazas de los empresarios existieron.



“En diversas ocasiones hemos tratado de acercarnos para dialogar, y tenemos casos documentados. Somos responsables con la información que damos a los medios de comunicación. Esperemos que con este tipo de reuniones lleguemos a acuerdos concretos y no tengamos que reclamar en la calle con los trabajadores por la persecución sindical y despidos injustificados”.



El sindicalista argumentó que si bien es cierto que Nicaragua necesita trabajo, también los empresarios tienen que respetar las leyes laborales, y que lo esencial es que todo se resuelva en una mesa de negociaciones, porque a nadie beneficia que las empresas cierren operaciones.



En la conferencia participaron Baltodano, la representación de Anitex, representantes del Cosep, al menos 11 empresarios del parque industrial y cuatro dirigencias sindicales de obreros de la maquila.