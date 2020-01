¿Verdad que gastos presidenciales no salieron del erario?

El Presidente de la Contraloría General de la República (CGR) Luis Ángel Montenegro, no solicitó a la Presidencia de la República ni al Ministerio de Hacienda el detalle de quién o quiénes fueron los “gobiernos amigos” o empresas que patrocinaron vuelos del presidente Daniel Ortega, y otras actividades presidenciales que han sido cuestionadas.



Montenegro pidió lo que ya le respondieron informalmente, tanto Guevara como Vanegas, es decir, que supuestamente ni un solo centavo del Estado fue erogado para cubrir esos gastos.



El titular de la CGR envió una carta al ministro de Hacienda, Alberto Guevara Obregón, y al secretario de la Presidencia, Salvador Vanegas, en la cual les indica que decidieron por mayoría de votos en la sesión ordinaria No. 564 del 24 de enero pasado, solicitarle que enviara a esa entidad superiora de control información relacionada con los cuestionamientos periodísticos sobre los gastos de la Presidencia.



El único que se opuso a esta decisión fue el contralor José Pasos Marciaq, con quien quisimos hablar ayer, pero no respondió a las constantes llamadas que le hicimos, ni a los mensajes que le dejamos en su celular.





Que le informen lo que ya sabe

La carta de Montenegro, de la cual obtuvimos una copia, señala que decidieron que “en un término de 10 días a partir del recibo de la presente (remita) un informe en relación con publicaciones aparecidas en los medios de comunicación respecto de que si fueron utilizados recursos del Estado para las siguientes actividades:

Venta de Boletos al primer juego de la Serie Final de la Liga de Béisbol Profesional en el Estadio “Denis Martínez”; concierto del artista Carlos Vives, el 31 de diciembre de 2007 en la Plaza de la Revolución, y gastos relacionados a viajes del presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra y su comitiva (familia) a la Cumbre Iberoamericana. La información deberá estar debidamente documentada”.



Esa misiva tiene fecha del 25 de enero, y refleja el recibido en la Presidencia y Hacienda el 28 de enero, por lo que el lunes de la próxima semana debería estar en manos de la Contraloría la información pedida, la cual, incluso, ya fue brindada a Montenegro de manera informal, según señaló él mismo el 21 de enero, cuando hizo de vocero de la Presidencia.





Lo que dijo de vocero

“El secretario de la Presidencia, Salvador Venegas, me dijo que el concierto de Carlos Vives no le costó al Estado ni un solo centavo, me recomendó que le solicitáramos la información oficialmente para decirnos quién había cancelado cada uno de estas actividades”, indicó Montenegro, quien dijo que los boletos del estadio pudo haberlos comprado el Frente Sandinista”.



“He conversado con el ministro de Hacienda (Alberto Guevara) y nos ha expresado que el costo o contratación de estos aviones no ha sido financiado en ni un solo centavo por el Presupuesto General de la República en lo que corresponde al medio de transporte en sí, así como el hospedaje y viáticos. Existen otras fuentes de financiamiento de los diferentes eventos, no tuvo que haber sido necesariamente el Estado”, agregó.





Contralor Hernández: “Esperemos a ver qué mandan”



“Vamos a ver qué nos mandan, si nos satisface, pues, hasta ahí llegamos; pero si no, tendríamos que enviar otra carta pidiendo más información”, dijo el colegiado Lino Hernández.



“Efectivamente, podría ser que no se nos diga el origen de los fondos, es decir, quiénes financiaron cada uno de esos eventos, y en ese caso creo que lo más prudente es que enviáramos otra carta al ministro Guevara y al señor Vanegas para que nos amplíen”, concluyó Hernández.