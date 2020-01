Pescadores blufileños “a la deriva” económica

El desempleo inminente pende sobre centenares de buzos, capitanes de barcos, marineros y pescadores de la Región Autónoma Atlántico Sur, por la entrada en vigencia de la prohibición de la pesca de langostas por buceo y la quiebra de una empresa camaronera.



Carlos Viales, uno de los dirigentes del Sindicato de Buzos de la RAAS --que cuenta con unos 500 afiliados--, reprochó que el estado haya decretado la prohibición de la pesca de langostas por buceo sin ofrecerle una alternativa laboral a este importante sector.



“Prácticamente quedamos a la intemperie después de tantos años de generar riquezasa los empresarios pesqueros,” se quejó Viales, quien fustigó al Ministerio del Trabajo diciendo que esta entidad siempre se ha coludido con los empleadores para explotar a los buzos.





Bancarrota

“Entre 500 y 600 personas que han vivido de la actividad pesquera del camarón se pueden quedar sin empleo por la quiebra de la empresa Gulf King’s,” advirtió José Chang, dirigente de la Asociación de Capitanes y Marineros Unidos de la Costa Atlántica (Acmuca).



Chang deduce que esta empresa con sede en el puerto de El Bluff está en bancarrota, porque debe tres meses de salario a sus trabajadores, a pesar de que al iniciar las faenas de pesca --después de la veda del año pasado--, la misma Acmuca gestionó ante el gobierno un crédito en combustible para que Gulf King’s pudiera enviar su flota a alta mar a capturar camarones.





Contrasentido

José Chang relató que hace 14 años, durante el proceso de privatizaciones, Gulf King’s recibió el emporio pesquero estatal conocido como Oceanic, y desde entonces se enriqueció sin invertir en el mantenimiento de su planta industrial y equipos de pesca de los barcos, “y lo que es más importante, no garantizan los sistemas de seguridad para los marineros,” recalcó.



Chang demanda que el gobierno adopte medidas perentorias para evitar el colapso total del consorcio pesquero, ya que dejaría graves secuelas para los trabajadores del mar, y de paso exhortó al Estado a no volver a cometer el error de abrirle espacios a falsos inversores que carecen de capital y sólo vienen a hacerse ricos con los recursos y patrimonios que se les brinda en bandeja de plata.





Paliativo

En relación con los buzos, Carlos Viales informó que la empresa langostera Pesca Fresca ofreció apoyarlos con víveres que pagarán una vez que reciban una liquidación que será concertada por intermedio del Ministerio del Trabajo.



Sin embargo, Viales insistió en la incertidumbre que envuelve a su gremio y exigió que el gobierno destine fondos para crear una cooperativa de pescadores artesanales que estaría integrada por los buzos que quedaron desempleados.



“Si nos dan algún tipo de financiamiento podemos adquirir pequeñas embarcaciones y dedicarnos a pescar especies de escamas (pescados) y capturar langostas con trampas,” explicó Viales.



EL NUEVO DIARIO intentó conocer la versión del Instituto Nicaragüense de Pesca, pero sus funcionarios, ubicados en la RAAS, dijeron que no estaban autorizados a dar declaraciones a los periodistas.