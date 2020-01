Mayangnas se toman el puente Bambana

LAS MINAS, RAAN



La población indígena mayangna (hijos del sol) se tomó el puente Bambana ayer por la tarde, en protesta al mandatario Daniel Ortega, porque después de un año de gobierno, aún no les honra los compromisos políticos y sociales que asumieron durante la pasada campaña electoral presidencial.



Por el momento la protesta es pacífica en el puente Bambana, ubicado a unos novecientos metros al sur de la ciudad de Rosita, que comunica además de este municipio, a Waspam, Bilwi y Bonanza con Siuna y con todos los departamentos del país.



Es decir, el transporte público y privado por ahora puede pasar por el Bambana sin ningún obstáculo, pues unos sesenta comunitarios mayangnas se encuentran manifestándose por ahora de manera cívica, expresando que el gobierno hasta hoy no les cumple los acuerdos.



Sin embargo, esta protesta puede arreciar en las próximas horas, y se habla de poner tranques en el lugar, si el gobierno no se pronuncia dentro de 72 horas, según el pronunciamiento indígena.



El comandante Ortega firmó un acuerdo político y social con la etnia mayangna para consolidar su alianza electoral, en octubre de 2006, en Siuna.



Los acuerdos rubricados son: registro de sus territorios indígenas; representatividad y participación en los escaños de elección popular y de poderes; fortalecer su identidad y cultura; participación en el gobierno; defensa y aprovechamiento de sus recursos naturales; restauración de las comunidades afectadas por la guerra, y una indemnización a las comunidades afectadas por la contaminación de transnacionales.



Aurelia Patterson Fenlys, que lidera una de las facciones de Sukawala --organización nacional de las comunidades sumus-mayangnas de Nicaragua-- dijo que hasta ahora no se han cumplido los acuerdos, por lo que las comunidades mayangnas se encuentran en el mismo estado de pobreza y marginadas, sobre todo en cuanto a las oportunidades de infraestructuras, asistencia social y económica.



Asegura que el tema de la propiedad sigue siendo neurálgico, y hasta ahora no hay voluntad para solucionar este espinoso caso. Afirma que las comunidades indígenas pierden tierras todos los días por geófagos mestizos dedicados al negocio.



Por ello, demandan la inmediata aplicación de la Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz, Ley 445.



También piden al gobierno que les explique la aprobación de la demanda de colonos del territorio de Tasba Pri, que desde la semana pasada, con tranques en la comunidad de Sahsa, exigieron como damnificados más ayuda en alimentación y materiales, así como la titulación individual de propiedades.



Patterson aseguró que los demandantes en Tasba Pri son personas mestizas, recién llegadas como negociantes de tierras, compradores de madera, ganado y comerciantes que tras el paso del huracán Félix, en septiembre, se posesionaron de una vasta área, y con plásticos se declararon damnificados y ahora exigen ayuda.