Temor eclesial por nuevo libro sobre Jesús de Nazaret

Los obispos viven estos días alarmados por la venta “como rosquillas” de un libro sobre Jesucristo, y preparan una llamada Notificación de la Congregación para la Doctrina de la Fe en España (ex Santo Oficio de la Inquisición) para desactivar sus efectos o frenar su difusión. El libro se titula Jesús. Aproximación histórica, y ha sido publicado por la editorial PPC, de la congregación marianista. En dos meses se han vendido ya unos 40,000 ejemplares.



El autor no es un eclesiástico cualquiera. Se llama José Antonio Pagola, estudió teología y ciencias bíblicas en la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, en el Instituto Bíblico Romano y en la École Biblique de Jerusalén, y desempeñó durante más de dos décadas el cargo de Vicario General de la diócesis de San Sebastián, de la mano del obispo José María Setién. Nacido en Añorga (Guipúzcoa) en 1937, es autor de otra veintena de libros, entre los últimos: Salmos para rezar desde la vida (2004) y Jesús ante la mujer (2006).



Ha sido el obispo de Tarazona, Demetrio Fernández González, quien primero alzó la voz de alarma contra Pagola. Tampoco se trata de un prelado cualquiera. Nacido en Puente del Arzobispo (Toledo) en 1950, se licenció en Teología Dogmática en la Pontificia Gregoriana de Roma, ha sido profesor de Cristología en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo durante 27 años, y hoy es miembro de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe, es decir, la que tiene que pronunciarse sobre los presuntos errores de Pagola.



Les preocupa rápida difusión



La execración del obispo González contra Jesús. Aproximación histórica, se publicó la pasada Navidad en el Boletín diocesano con el título El libro de Pagola hará daño. “Me produce profunda preocupación que este libro se difunda tanto, y precisamente en torno a la Navidad. El Jesús de Pagola no es el Jesús de la fe de la Iglesia. Este libro, que se lee con gusto por el buen estilo literario de su autor, sembrará confusión, también en mi diócesis, pequeña y humilde, que vive influenciada como todas por los fenómenos de masas, tantas veces provocados con gran aparato mediático’, escribió.



El prelado también se refirió al éxito de ventas del libro de Pagola. “Me llegan noticias”, escribe, “de que el libro de J. A. Pagola se está vendiendo como rosquillas. Incluso en una de mis visitas pastorales quisieron regalármelo como el mejor de los presentes. Así se lo habían sugerido en la librería religiosa de turno. En nuestra hoja diocesana venía publicitado y recomendado como libro de formación.



En muchas comunidades religiosas, es el regalo obligado de Navidad para una hermana o para la madre superiora, que lo pondrán a disposición de todas, como el libro de moda. No han faltado diócesis, incluso, en donde se ha hecho una presentación cuasioficial de la obra. Algunos curas de mi diócesis me han preguntado perplejos por esta obra. Si de un libro bueno se tratara, la difusión me alegraría, porque se trata de dar a conocer a Jesús. Pero leyendo detenidamente su contenido, el Jesús de Pagola no es el Jesús de la fe de la Iglesia”.



El obispo concluía su alegado contra el Jesús de Pagola (así lo llama), animando “a otros, pastores y teólogos, a que examinen con este libro que tanta difusión está teniendo, y que tanto daño puede hacer a nuestros fieles, sobre todo a los más sencillos’.



Pagola da “palabras de aliento”



La veda de las críticas quedaba abierta. En las semanas siguientes arreciaron los escritos contra Pagola, algunos promovidos desde la Conferencia Episcopal, y también los apoyos, en una ola creciente que el propio Pagola se vio obligado a contestar. ‘Son muchos los que me preguntan cómo estoy y qué está sucediendo. A todos los que se interesan por mí y sufren conmigo les quiero decir una palabra de aliento.



Algo que estoy trabajando mucho dentro de mí estos días son los sentimientos hacia quienes me condenan. Estoy escuchando desde dentro las palabras de Jesús a sus seguidores: No juzguéis a nadie… No condenéis a nadie. Perdonad. Conozco bien los sentimientos de Jesús. Por eso rezo por los que me rechazan. Lo hago con nombres y apellidos. Pienso de verdad que, en el fondo, no saben lo que están haciendo”.



Entre los teólogos que han intervenido en la polémica, que promete ser larga y agria, destacan José María Castillo, Juan José Tamayo, Jesús Pikaza y José Antonio Sayés, este último en contra y en dos sonadas ocasiones en lo que ya se conoce en los ambientes eclesiásticos como la polémica Sayés-Pagola.



Jesús. Aproximación histórica tiene 539 páginas, y ha sido publicada sin el nihil obstat (autorización) eclesiástico por PPC. Esta editorial pertenece al grupo SM, de la congregación marianista, un rentable conglomerado editorial con fuerte presencia en Hispanoamérica. Edita también la revista Vida Nueva y libros de texto. Una condena de la inquisición española, con la complacencia de Roma, no lograría retirar el libro de las estanterías, sino que, probablemente, incrementaría su difusión, ya extraordinaria hoy en un texto de teología.