“Hay pecados del tamaño de un tiburón”

El cardenal Miguel Obando y Bravo, durante la liturgia del Miércoles de Ceniza, evitó pronunciarse sobre las conveniencias de la Ley de Amnistía promovida por el PLC, sin embargo, dijo que ante los ojos de Dios, lo más importante es que quien esté en pecado, mejor se arrepienta.



Tras la misa, al Cardenal --además de ser abordado sobre temas mundanos precisamente al inicio de un período de recogimiento espiritual-- se le interrogó sobre cómo deberían vivir la Cuaresma los políticos, y remitió a ese sector y a los católicos al pasaje bíblico que provocó un arrepentimiento completo de Agustín de Hipona. Romanos 13:12, entre otras cosas se manda a “desechar las obras de las tinieblas y andar como de día, honestamente y no en glotonerías y borracheras”.



Fue durante la homilía, en el oficio religioso celebrado en los patios de la Universidad Católica, donde el purpurado tocó tangencialmente el tema de la amnistía, y luego también lo declaró ante los periodistas.



Con base en la hipótesis de que se produzca la amnistía, el Cardenal dijo que un probable beneficiario, “si está en gracia de Dios, quedará en gracia, pero si está en pecado y no se arrepiente y hay amnistía, siempre queda en pecado, y necesita pedir perdón al Señor para convertirse”.



En cuanto a juzgar sobre la bondad y todo, de esta ley, “me gustaría saber qué va a abarcar”, por lo cual evitó hablar sobre su conveniencia.



La criatura envejecida y caduca



El misal católico subraya como un aspecto fundamental de la Cuaresma, que dio inicio con la liturgia del Miércoles de Ceniza, que ésta “no se vive auténticamente si no se hace, además, revisión de la situación concreta en que vive la sociedad, y sin tomar una posición ante las estructuras de injusticia, opresión y pecado que rodean al hombre y le van conformando poco a poco en una criatura envejecida y caduca”.



Cuaresma es símbolo de la liberación social, la salvación que Dios ofrece es el camino de la vida, es una liberación; esa fue la pascua de Israel, hacia la liberación caminó Jesús y pasó de este mundo del pecado a un mundo ofrecido gratuitamente por Dios…”, precisa el documento que todos los católicos del mundo deben observar en estos 40 días.



Dios cierra los ojos



El Cardenal aseguró que Dios ama a todos, no odia al pecador, más bien cierra los ojos para no ver la falta del pecador, para darle tiempo para que se arrepienta. Pero en relación con las fallas del hombre, dijo que “unos podrán tener pecados muy grandes como un tiburón y otros pequeños como una sardina”.



“Todos debemos buscar arrepentirnos en esta Cuaresma, y buscar un momento oportuno para orar. Si lo hiciéramos, tal vez nos reconciliaríamos más fácilmente. Si no hay oración, nos cuesta la reconciliación. Y hay que trabajar por el bien del pueblo y hay que unir fuerza buscando el bien común”.



¿Cómo deben vivir los políticos la Cuaresma?



Es un tiempo de oración, tiempo de penitencia, para conocerse, conócete a ti mismo. A veces podemos conocer un poco de derecho, medicina, geografía, matemáticas, pero es necesario conocernos a nosotros mismos, necesitamos la reflexión de la Palabra de Dios para cuestionarnos.



Si Agustín se convirtió, por la gracia de Dios, fue porque leyó el capítulo 13 de los Romanos, versículo 12: “La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo.



El prelado apuntaló que a Agustín de Hipona le “golpeó ese pasaje, y, realmente, decidió convertirse, y es el gran santo que conocemos hoy”.



Para que la Cuaresma no se quede en un rito, sino en una acción cotidiana, ¿qué se debe hacer?



Hacer un esfuerzo, la penitencia implica esfuerzo. La ayuda que Dios quiere no es que te rasgues las vestiduras, sino muchas veces que se abran las cárceles injustas, que compartas el pan con el hambriento, no todos podemos, pero lo que uno pueda, ayuda. Ahí está practicando también el esfuerzo. Si a alguno le gusta el cigarrillo, puede hacer un esfuerzo los 40 días (para no fumar), y voy a dar esto, al menos la mitad a un pobre. A algunos les gustan las gaseosas, y el que está acostumbrado le cuesta mucho, bueno, eso es la penitencia y nos ayuda para acercarnos a Dios cuando lo hacemos con recta intención. El Señor quiere que se hagan las cosas sin alarde, no con trompeta, como algunos que daban limosnas y avisaban para que les vieran.



En relación con el interés del gobierno para ver el problema de la propiedad y enjuiciar a los que han trasegado con tierras, el Cardenal respondió: “Es un problema muy complicado, porque hemos sido algunos, a veces, irresponsables. Hay escrituras que pertenecen hasta a tres dueños.



“La Intendencia dice que la propiedad tiene que ver quién es el verdadero dueño. Es un poco complicado, probablemente diga: éste es el dueño, y uno quedará contento y dos descontentos. Es un problema serio el de la tierra, pero ojalá que todos tratemos de hacer un esfuerzo para obrar con honestidad”.