Ajuste en tarifa de agua potable "VA"

Ruth Selma Herrera Montoya, presidenta de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), desmintió a las autoridades del INAA, al indicar que los funcionarios de ese ente regulador no han regresado ninguna documentación a la empresa aguadora, en relación al ajuste en la tarifa de agua potable, debido a que carece de sustento técnico, tal como lo declararon directivos de ese instituto a EL NUEVO DIARIO en días anteriores.



“No ha habido ninguna negativa de parte de INAA, no ha habido ningún proceso que se haya abortado en relación con esto (solicitud del ajuste), el INAA está haciendo todos los estudios correspondientes para todo lo que corresponde al proceso de indexación que ellos nos han pedido que solicitemos”, dijo la funcionaria en el auditorio Miguel Larreynaga, de la Alcaldía de Managua, en donde brindó conferencia de prensa junto al edil capitalino, Dionisio Marenco.



La presidenta de Enacal, también la arremetió contra los directivos de las organizaciones defensoras de los consumidores y de derechos humanos, quienes han criticado la actitud de Herrera Montoya, de impulsar un incremento en la tarifa de agua potable, algo que según los consumidores, impactaría aún más en el bolsillo de los pobladores.



Y es que funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) recordaron que cuando Herrera Montoya, era coordinadora de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), en 2006, calificó de “abusivas” la intención de los directivos de la empresa aguadora de ese momento al querer imponer una alza de más de 40 por ciento en la tarifa de agua por indexación, según declaraciones que ella misma dio a EL NUEVO DIARIO y que fue publicada el 20 de noviembre de 2006.



Acusó a END de “proteger a los ricos”



“Quienes están haciendo este tipo de críticas, a mí me parece que son los sectores que tradicionalmente se ha subsidiado, sin tener que ser subsidiado… si alguien quiere defender a los ricos en nombre de los pobres, pues ese es su derecho, pero nosotros estamos llevándole el agua a los sectores que nunca tuvieron”, dijo una y otra vez, la funcionaria, quien también acusó a END de “proteger a los ricos”, al publicar las declaraciones de defensores de consumidores y de derechos humanos.



Herrera Montoya aseguró que “tienen abierta la información” sobre la solicitud del ajuste planteado al Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), la cual aseguró que se basa en el aumento en el precio de la energía. Sin embargo, cuando END le preguntó cuánto ha incrementado en el último ha año, dijo desconocer ese dato, y prometió brindar esos datos hoy en la tarde.