Sandinistas descartan apoyar aumentos salariales

La bancada legislativa sandinista gobernante de Nicaragua anunció que no apoyará ningún incremento salarial superior al 12,55 por ciento en el sector público, para no poner en riesgo el programa económico acordado entre el gobierno de izquierda de Daniel Ortega y el FMI.



"La posición de la bancada sandinista es mantener el programa (con el FMI) y no alterar la masa salarial más del 12,55 por ciento" propuesto en el proyecto de presupuesto anual enviado por el gobierno al Congreso, y que próximamente entrará a discusión, afirmó el diputado sandinista Wálmaro Gutiérrez.



Explicó que el gobierno no tiene "en estos momentos recursos para financiar más allá de lo que se plantea en incrementos salariales" para este año, porque de lo contrario se provocaría una mayor inflación a la del año pasado, que cerró en 16,88 por ciento.



Los sandinistas rechazaron de esta forma el aumento del 20 por ciento propuesto por los opositores de la disidencia sandinista, para cumplir con los parámetros económicos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



El cumplimiento del programa, pactado por tres años, permitirá al gobierno sandinista acceder a un desembolso de 111 millones de dólares.



La decisión de los diputados oficialistas fue respaldada por la derecha liberal, a la cual el gobierno intenta desde hace dos meses convencer de que apruebe el presupuesto del 2008, de conformidad a los límites financieros establecidos por el FMI.



El parlamento se propone, sin embargo, aprobar exorbitantes presupuestos para mantener buenos salarios, pagos de teléfonos celulares y otros privilegios a los diputados, funcionarios del poder judicial, el tribunal electoral y pagos de pensiones vitalicias a los ex presidentes, entre otros.