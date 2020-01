Cruz Roja acéfala

Miembros del Consejo Nacional de la Cruz Roja Nicaragüense emitieron ayer un comunicado público por medio del cual desconocen la autoridad “legal y moral” de la extendida presidencia de la señora Esperanza Morales, al frente de la institución humanitaria.



El comunicado, fechado en Sébaco el domingo tres de febrero, está respaldado por 14 miembros del Consejo Nacional y por tres presidentes de las filiales de Cruz Roja en Camoapa, Sébaco y Nagarote: Maritza Peck Montiel, Martha Urroz, Belma Rojas, Mercedes Larrué, Juan José Vanegas García, Augusto Barrantes, Marvin Morales, Jader Bellorín, Pedro Ruiz, Edgar Bermúdez, Maritza Cáceres, Virginia Torres, Arturo Aguirre, Isabel Álvarez, Guadalupe Calero, Marlon Rodríguez, y Osmar Hernández Henríquez.



Según el documento, los citados miembros de la institución humanitaria consideran que la crisis institucional que afecta a esa organización desde hace más de tres años, es provocada “por la situación de ilegalidad en que se encuentra la señora Esperanza Bermúdez viuda de Morales, quien preside de facto a la institución Cruz Roja Nicaragüense desde el 31 de diciembre de 2005, en que se le venció su período para el cual fue electa el 13 de enero de 2002”.



Recomendaron elecciones



De acuerdo con el comunicado, el Consejo Nacional ha agotado todas las instancias y mecanismos nacionales e internacionales para que la señora Bermúdez “se sujete a la Autoridad del Consejo Nacional, de la Asamblea General y a las Leyes de Nicaragua, sin obtener éxito alguno”.



De acuerdo con los miembros del Consejo Nacional, la crisis de la filial nicaragüense del organismo internacional de socorro y ayuda humanitaria, es tal, que ha tratado de resolverla una comisión de alto nivel del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja, que visitó Nicaragua a solicitud del Consejo Nacional.



“Se emitió un informe donde afirma que constató (la comisión internacional) la deplorable crisis provocada por la reiterada violación a los estatutos e incluso las leyes de Nicaragua, y en su informe emitido en abril de 2007 recomendó hacer el proceso electoral en un plazo no mayor de 90 días, plazo que se venció en junio de 2007”, cita el informe.



Los firmantes del comunicado se quejan de que el Consejo Nacional ha agotado todos los espacios internos de Cruz Roja, y que incluso recurrieron en octubre pasado a la Dirección de Control y Registro de Asociaciones del Ministerio de Gobernación para restablecer la institucionalidad, lo cual resultó en una resolución del 22 de pasado diciembre de 2007.



Deslegitiman a Bermúdez e hijo



Ahí se ordena a la señora Bermúdez convocar a Asamblea General en enero de 2008 para elegir a las nuevas autoridades de la institución, sin que a la fecha haya iniciado el proceso electoral, dicen los quejosos, situación totalmente desmentida por Ricardo Morales Bermúdez, asesor legal de la institución e hijo de la señora cuestionada.



Morales, incluso, calificó como “criminal” la gestión de los miembros del Consejo Nacional, ya que a su juicio tratan de incidir negativamente en la búsqueda de fondos para la labor de vigilancia y rescate en las próximas semanas durante la temporada veraniega.



Los quejosos señalan que “en virtud de que a la señora Esperanza Bermúdez se le venció su mandato desde diciembre de 2005, que no reúne al Consejo Nacional, no convoca a la Asamblea General y se encuentra en desacato a las resoluciones del Ministerio de Gobernación y del Consejo Nacional, declaramos que la señora Morales no representa legítima ni moralmente los intereses de la Cruz Roja Nicaragüense y usurpa el cargo que ostenta”.



Así mismo, los miembros del Consejo Nacional hacen un llamado al señor Ricardo Morales “a no seguir usurpando funciones que no le corresponden, ya que el Consejo Nacional no le ha nombrado asesor legal de Cruz Roja Nicaragüense”.