Cerco de protección al agua de Managua

La presidenta de Enacal, Ruth Selma Herrera, y los alcaldes de Managua, Nindirí, Ticuantepe, El Crucero y La Concepción, suscribieron ayer un acuerdo interinstitucional en el que se estableció una zona de emergencia destinada a proteger el manto acuífero de los managuas.



Los linderos de esta zona de emergencia, por los cuatro puntos cardinales, son:



Norte: Carretera Norte, del kilómetro 8 al kilómetro 11.5.

Sur: aproximadamente, entre los kilómetros 13 al 17 Carretera a Masaya.

-Este: kilómetro 17 carretera a Masaya, Veracruz, La Pedrera, Sabana Grande.

Oeste: kilómetro 13 carretera a Masaya, Laureles Sur, kilómetro 8 Carretera Norte y sus alrededores.

25% para reforestación

Prohíben construcciones

Esfuerzo debieron hacerlo anteriores administraciones

En estas zonas, las respectivas alcaldías y Enacal impulsarán programas de reforestación para la creación y fomento de un bosque de protección que permita la preservación de las fuentes de agua potable.Los propietarios del sector público y privados --por donde cubre la zona de emergencia--, a partir de ahora, estarán sujetos a lo establecido en el artículo 147 de la Ley No. 260 “Ley General de Aguas Nacionales”.Esta Ley dice textualmente en el citado artículo: “Toda persona natural o jurídica que posea propiedades registradas a su nombre, en áreas definidas como de recargas acuíferas o para producción de agua, están obligadas a destinar el 25 por ciento de dichas tierras para proyectos de reforestación a efecto de garantizar la conservación del recurso hídrico.“El cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior deberá ser tomado en consideración a efecto del otorgamiento de los incentivos previstos en la ley de su materia y reglamento. Los productores que cumplan con el 25 por ciento establecido tendrán como incentivo el derecho al uso del agua para áreas de riego en sus propiedades, quedando eximidos del pago del canon”, expresa el artículo.Por su parte, Enacal --según el acuerdo-- incluye claramente las zonas de protección de las áreas de captación del sistema de pozos de agua potable en el sector oriental de Managua y donde el uso habitacional es restringido.El acuerdo incluye la prohibición de construcciones en las zonas de protección, según lo explicó en rueda de prensa el alcalde capitalino Dionisio Marenco.“Se prohíbe terminantemente cualquier tipo de construcción vertical, incluyendo urbanizaciones y asentamientos humanos espontáneos sobre las áreas referidas, así como cualquier proyecto o actividad económica que afecte el cuido y preservación del medio ambiente, especialmente los cuerpos de agua y los acuíferos subterráneos”, dice el acuerdo institucional.Los ediles firmantes del acuerdo institucional fueron Carlos Hernández, de El Crucero; Julio Sánchez, de La Concepción; Carlos Rommel Aguilera, de Nindirí; Wilfredo Aguirre, de Ticuantepe, y Dionisio Marenco de Managua.Previo a la firma del acuerdo, Benedicto Valdez, jefe del Departamento de Hidrología de Enacal, hizo una exposición técnica a los ediles sobre lo que se definió como el plan de defensa inmediata de los recursos hídricos.El alcalde Marenco recordó que este plan sobre la Cuenca Sur lo planteó durante su campaña electoral, al tiempo que recordó que los alcaldes que firmaron el acuerdo “nos entregan agua a nosotros que estamos colocados en la parte baja de la ciudad”.Dijo que el problema principal de Managua es el agua, y “si no se resuelve eso en todas sus modalidades, muy difícilmente la ciudad va a lograr sobrevivir en el sitio donde estamos. Esto no es para alarmar a nadie, sino para usar la técnica adecuada y poder usar racionalmente el territorio”.“Primero nos asociamos con los alcaldes, luego con Ruth Selma Herrera, que está al frente del servicio de agua para la población, y necesariamente tiene que lidiar con los acuíferos, y además hemos hecho coordinaciones con el Ineter, y estamos en espera de que la aprobada Ley de Aguas que va a regular el uso del suelo y del agua entre en vigencia”, agregó Marenco.Mientras tanto, la presidenta de ENACAL dijo que “por primera vez se está haciendo el esfuerzo que debieron haber hecho nuestros antecesores en las distintas responsabilidades que representamos. Si lo hubieran hecho, no estaríamos pegando carreras para preservar los recursos hídricos”, enfatizó.