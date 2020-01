Ruth Herrera miente, manipula y calumnia

Ruth Selma Herrera Montoya, Presidenta de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), mintió y manipuló, calumnió al periodista Oliver Gómez y ofendió a los defensores de los consumidores y a EL NUEVO DIARIO.



Este lunes, la jefa del Departamento de Tarifas del Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA), Ruth Linares, y Carlos Álvarez, asesor legal del ente regulador, revelaron a END que el documento que había enviado Herrera Montoya, en el que solicita un ajuste por indexación en la tarifa del servicio de agua potable y alcantarillado, fue devuelto a la misma por carecer de fundamentos técnicos en su presentación y sustento.



Manipulación



Sin embargo, la titular de Enacal sostuvo, saliéndose por la tangente, que: “A mí me dijo el ingeniero Carlos Shutze (titular del INAA) que él no le ha dado esas declaraciones (a END), que tiene grabadas las declaraciones que él le dio al periodista y que no tiene ningún fundamento. Yo tengo que creerle al presidente de INAA”, expresó la funcionaria, pese a que claramente en la edición del martes de este rotativo se publican los nombres de los funcionarios consultados.



Mentiras y calumnias



Herrera, además de una burda mentira sobre lo que ella clasifica como pobres y ricos, calificó al periodista Oliver Gómez como vendido a éstos últimos.



La presidenta de Enacal también la arremetió contra los directivos de las organizaciones defensoras de los consumidores y de derechos humanos, incluso contra sus mismos ex compañeros de la Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC), quienes han criticado su actitud de impulsar un incremento en la tarifa de agua potable, algo que según los consumidores, impactaría aún más en el bolsillo de los pobladores.



“Quienes están haciendo este tipo de críticas, a mí me parece que son los sectores que tradicionalmente se han subsidiado, sin tener que ser subsidiados… si alguien quiere defender a los ricos en nombre de los pobres, pues ese es su derecho, pero nosotros estamos llevándole el agua a los sectores que nunca tuvieron”, dijo una y otra vez la funcionaria, quien también acusó a END de “proteger a los ricos”, al publicar las declaraciones de defensores de consumidores y de derechos humanos.



Siguió escudándose en los pobres



“Nosotros hemos enviado varias comunicaciones entre noviembre y diciembre, y el INAA piensa que no debe ser un ajuste, sino una indexación, eso es una discusión absolutamente técnica, si es ajuste o es indexación a mí me tiene sin el mayor de los cuidados, lo que yo considero es que a los sectores medios y de altos ingresos que defiende tanto EL NUEVO DIARIO en sus artículos, debe cobrárseles el agua sin el subsidio que hay que darles a los pobres”, agregó.



Y es que funcionarios del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) recordaron a través de publicaciones recientes en este rotativo, que cuando Herrera Montoya era coordinadora de la RNDC en 2006, calificó de “abusiva” la intención de los directivos de Enacal de ese momento, al querer imponer un alza de más de 40 por ciento en la tarifa de agua por indexación, según declaraciones que ella misma dio a END, y que fueron publicadas el 20 de noviembre de 2006.



Además, Maura Morales, Directora de la Liga por la Defensa de los Derechos de los Consumidores (Lideconic), junto a Bayardo Izabá, Director Ejecutivo del Cenidh, denunciaron que la ex coordinadora de RNDC no les consultó al ajuste solicitado, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia así lo estableció en 2002, incluso donde ella misma los acompañó.



Otra organización que se ha quejado de la solicitud en el ajuste del agua potable, ha sido la Unión Nacional de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Nicaragua (Unacun), la cual aglutina a nueve organizaciones de consumidores, y quienes retaron a la presidenta de Enacal a que “les brinde explicaciones técnicas, para un debate sano”, según dijo en días anteriores María Elena Canales, coordinadora de la Asociación de Defensa de los Consumidores de Nicaragua (Adeconica).



Tampoco consultó sobre dicha solicitud a sus anteriores compañeros de trabajo de la RNDC, quienes también han criticado a Herrera Montoya e incluso han insistido en que las críticas se tratan de “un asunto institucional, de las necesidades de los consumidores y de las políticas y acciones que esta empresa realiza o no a favor y en contra del pueblo”.