“Más allá del 82 con o sin la DEA”

El Ejército de Nicaragua podría realizar operaciones marítimas en aguas continentales más allá del paralelo 82, que Colombia reclama como límite de su frontera con este país, al margen de acuerdos de patrullaje conjunto con fuerzas de la Drug Enforcement Administration (DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos).



Así lo hicieron ver ayer tanto el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general Omar Halleslevens, como el vicecanciller Manuel Coronel Kautz.



Según el alto jefe militar, Nicaragua “debe ir haciendo presencia y ejerciendo soberanía en sus territorios”, al margen de acuerdos de patrullaje conjuntos con la DEA o con el servicio de Guardacostas de la Marina de Estados Unidos.



“Hay un convenio firmado en 2001 entre Nicaragua y Estados Unidos, ratificado por la Asamblea Nacional, y en él se establece que la parte de los norteamericanos es el servicio de los Guardacostas, entonces nosotros con la Fuerza Naval, de vez en cuando hacemos algunas operaciones en conjunto con este servicio, entonces en el marco de esa operatividad conjunta que se ha venido dando, planificada con periodicidad, es que se estaba planteando extender el patrullaje en esta área”, dijo el general, en relación con la propuesta del presidente Daniel Ortega a la DEA, de patrullar más allá del paralelo 82.



Nicaragua y Colombia enfrentan un juicio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, sobre la delimitación marítima y el dominio en islas sobre el Mar Caribe. La Corte determinó que el límite reclamado por Colombia no es frontera común marítima entre ambos países y que las mismas deben definirse.



Ya han incursionado



Al preguntársele al jefe del Ejército si la Marina ha incursionado a aguas más allá del paralelo 82, Halleslevens respondió que sí.



“Ahorita lo que estamos tratando es establecer hasta dónde llegan nuestras posibilidades, nosotros tenemos algunas limitaciones para navegar por el tipo de medios que tenemos, entonces, de acuerdo con esas posibilidades podemos navegar”, dijo.



De acuerdo con el alto militar, Colombia ha venido haciendo uso de su fuerza militar para tratar de establecer una imagen de que el paralelo 82 es la frontera, “pero la realidad de las cosas es que con lo que ha dicho hoy por hoy, la Corte Internacional de Justicia no está reconociendo el 82 como frontera, es más, ni siquiera ha establecido las fronteras”.



Según Halleslevens, el parte inicial del juicio debe servir a Colombia para reconocer que el citado paralelo no es el límite de su frontera: “Colombia tiene que reconocer eso que ha establecido la CIJ, y dejar de seguir pensando que el 82 es la frontera”, insistió el jefe de las Fuerzas Armadas nicaragüenses, quien dijo que ese país de Sudamérica, aun con su poderío militar no podría impedir el acceso de la Naval nicaragüense a la zona en disputa “por ser una zona extensa”.



Que pesquen sin temor



Del mismo modo, Halleslevens señaló que los pescadores nicaragüenses que en el futuro se han quejado de ser impedidos de faenar en los límites de esas aguas, ahora pueden cruzar las aguas y “quitarse el temor”.



“Yo creo que los pescadores tienen que ir, lo que pasa es que hay una costumbre por la represión que ejercía Colombia de reprimir a los pescadores que pasaban más allá del 82, pero los pescadores tienen que ir quitándose ese temor e ir accediendo a esos mares porque son nuestros”, dijo Halleslevens.



¿Nicaragua tiene derecho de entrar a esas aguas junto con la DEA a hacer operativos?, se le preguntó al general, y éste respondió afirmativamente. “Sí, porque son aguas nuestras, y cada vez que tengamos posibilidades y oportunidades, lo vamos a tratar de hacer”, advirtió.



Por su parte, el vicecanciller Manuel Coronel Kautz señaló ayer mismo que el patrullaje marítimo de Nicaragua “lo va a mantener de acuerdo con nuestra interpretación sobre el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que establece que ahí el paralelo 82 no existe como límite marítimo para Nicaragua”.



Con o sin DEA



¿Patrullarían sólo con la DEA?, se le preguntó a Coronel Kautz, quien respondió que con o sin esa agencia, Nicaragua debe patrullar la zona: “Nada tenemos que ver con la DEA, esa es una agencia americana, y éste es territorio nicaragüense, estamos en nuestros propios territorios y no es necesario que nadie acompañe a Nicaragua en sus propias aguas”.