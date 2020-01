Señala que tienen amortiguador Rappaccioli admite, “pero no es trampa”

Los titulares del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y los técnicos del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), ayer reconocieron que el precio unitario de la energía eléctrica (kilovatio/hora) subirá para las instituciones del Estado con el nuevo Decreto Presidencial para el “ordenamiento del uso de la energía”, aunque, según sus proyecciones, el monto total de las facturas de cada entidad será menor o igual.



De esa manera reaccionaron a la explicación técnica que presentó en la edición de EL NUEVO DIARIO de ayer José Narciso Mayorga Pallais, Consultor en Derecho de Energía y especialista independiente en Gerencia de Energía y Comunicación Gerencial.



Emilio Rappaccioli, Ministro de Energía y Minas, ayer admitió que la explicación de Mayorga es válida respecto de un aumento en el precio unitario de cada kilovatio.



“Si yo sumo el cargo por potencia (demanda) y sumo el cargo por energía (consumo), las dos cantidades, y luego divido eso entre los kilovatios hora (promedio) de energía consumida, y hago ese cálculo para la situación de las nueve horas del horario normal y las seis horas de ahora (con el Decreto), entonces el cociente (precio unitario) sale mayor en el caso de las seis horas”, señaló Rappaccioli.





Hay amortiguador, explica

“Es decir, el costo unitario del kilovatio hora consumido como energía sale un poquito mayor”, aclaró el Ministro, quien refirió que lo que se debe vigilar, sin embargo, es el monto total del dinero que se cobra en la factura, que finalmente será menor o igual debido a que en el Decreto se ordena una reducción inmediata del 20 por ciento en el consumo.



“Hemos hecho un cálculo de lo que va a estar ocurriendo en los ministerios, y hay un ahorro superior al 20 por ciento en las facturas en lo previsto”, precisó, al dejar en evidencia que se trata de una proyección que todavía no la han confirmado o descartado, sino hasta después de abril próximo, en las auditoría anunciadas en el Decreto.



Rappaccioli se quejó de que EL NUEVO DIARIO haya llamado “trampa” a esta situación, pues Mayorga en su explicación no aporta pruebas de que las facturas estén saliendo más caras.



“Eso que sale en EL NUEVO DIARIO no es tan así. Lo que sí es cierto, y que se dice en esta entrevista, es que ese costo unitario, cuando yo divido el valor total de la factura entre los kilovatios hora consumidos en energía, es cierto que se aumenta. ¿Por qué? Porque tengo… este… porque… se reduce el denominador, se reduce el cociente”, señaló.



Los técnicos del INE ayer fueron un poco más claros en una explicación extraoficial, pues subrayaron que, efectivamente, sube el precio de cada kilovatio, pero van a estar “ojo al Cristo” con la reducción del 20 por ciento en el consumo que deben registrar todas las instituciones, y además, otro nueve por ciento adicional por las medidas paralelas determinadas en el Decreto.