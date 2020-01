¿“Sembraron” droga a esposa de ex juez?

Redacción Central



¿Siembra droga la Policía? Al menos es lo que alegan todos los que son detenidos: “Me la pusieron”, dicen, sea una tila de marihuana o mil kilos de cocaína. Ayer, un ex juez presentó videos y grabaciones que podrían confirmar esa grave presunción que ha existido por años en contra de la institución del orden público.



EL NUEVO DIARIO tuvo acceso a las supuestas pruebas que involucran a dos presuntos agentes de la Dirección Antidrogas y a un perito, las cuales ya están en manos de la División de Asuntos Internos de la Policía para iniciar una investigación de oficio de este caso.



La denuncia la hizo el ex juez Leonardo Ruiz Martínez en el Juzgado Cuarto Penal de Audiencias, aduciendo que como no quiso convertirse en informante de la Policía, dos agentes antinarcóticos identificados como Carlos Flores y Alberto Núñez Pérez, “le plantaron” 19.5 gramos de cocaína a su esposa Marjorie Pérez Obando, y luego los mismos le pidieron dinero a cambio de su libertad.



El denunciante dice haber entregado a los policías nueve mil 500 córdobas, pero su compañera de vida no fue liberada, más bien fue remitida a juicio oral y público por la presunta autoría de tráfico interno de drogas. Además, quedó en prisión hasta el día del juicio programado para el 14 de marzo de este año.





La historia

La esposa del denunciante fue apresada el 28 de enero, en Villa Bulgaria, a las cinco de la tarde, en la casa de su hermano, media hora después de que los agentes antidrogas supuestamente obtuvieran información de que en el sector se estaba comercializando droga.



La acusación dice que los policías andaban haciendo un rondín de vigilancia por el lugar, cuando vieron que la mujer se introdujo a una vivienda, a la cual luego ingresaron ellos, encontrándose en una cartera y en la caja de registro de la alcantarilla un polvo blanco, que según la prueba de campo resultó ser cocaína.



Pero Ruiz relató que cuando llegó a la Estación Seis de Policía, se encontró con el agente de drogas Carlos Flores, a quien le preguntó qué pasaba, y en vez de una respuesta fue remitido con Alberto Núñez, quien le habría dicho: “No hablemos nada aquí, yo ando tu número de teléfono”, lo que le sorprendió porque nunca se lo había dado, pero después se enteró de que su esposa se lo había proporcionado, pues primero le habían pedido dinero a ella.



Ruiz señaló que ese mismo 28 de enero, Núñez lo llamó a su celular dos veces, y en la segunda comunicación le indicó que se dirigiera a la gasolinera cercana al monumento de Rigoberto López Pérez, adonde llegó con una mujer abordo de una camioneta verde y le preguntó si andaba dinero.





El “encabe”



El ex juez dice que se sacó siete mil 500 córdobas que andaba en la bolsa del pantalón, y a instancias del policía se los puso en la tina de la camioneta, mientras le comentaba: “Sí, este “Carlos Patón” es “encabe”, le puso la droga a tu mujer, pero te voy a decir la verdad: el problema es que queremos que vos trabajés con nosotros”.



A los dos días, el policía Núñez presuntamente citó a Ruiz en la gasolinera del Gancho de Caminos, donde por orientaciones de su abogado, Manuel Urbina, grabó en video cuando le entregó dos mil córdobas más.



Ruiz explicó que después de que el caso de Marjorie Pérez pasó al juzgado, los policías le prometieron ayudarlo, porque como habían entrado a la vivienda sin autorización del juez, le iban a pedir a su jefe que no solicitara la convalidación para que Fiscalía no pudiera acusar, pero no le cumplieron y él siguió grabando las conversaciones telefónicas que tuvo con Alberto para presentarlas como prueba.



EL NUEVO DIARIO se comunicó anoche con el agente Alberto Núñez Pérez, quien vía telefónica expresó que, efectivamente, ellos participaron de un allanamiento, “pero que yo sepa que se haya puesto droga, para mi eso es nuevo”.



Igualmente, negó que sea su voz la que está en las grabaciones que el abogado denunciante presentó, y se declaró sorprendido por todo lo que dice Ruiz Martínez.



No obstante, la jefa de la División de Asuntos Internos, comisionada Vilma Reyes, después de revisar los videos y las grabaciones de voz, aseguró que iniciarían una investigación de oficio del caso.





Grabaciones

Las grabaciones de video y de voz presentadas por el denunciante son entrevistas que sostuvo supuestamente con el agente de drogas Alberto Núñez y el perito Rafael Moraga, quien realizó la prueba de campo de la droga.



En una de las grabaciones se escucha a quien Leonardo Ruiz identifica como el perito Rafael Moraga diciendo: “Pero mire, no quiero que me vaya a comprometer, o sea que me vaya a comprometer, ella no tenía nada, realmente ahí, fue un montaje que se le hicieron y que eso se va a demostrar en el juicio, que la mujer está libre de eso, que yo sepa que realmente se le encontró, no, se encontraron en puntos diferentes de la casa que bien pudieran habérselo montado… Inicialmente revisé el desaguadero, salí a contestar una llamada, al regresar el oficial Alberto Núñez me dijo que buscara debajo de la piedra, yo ya había revisado ahí, es evidente que la puso ahí”.