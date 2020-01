Ex notaria PGR en juicio se declara como comisionista

El juicio a la ex notaria del Estado, Morena Avilés, continuó ayer con los alegatos de la Procuraduría, la Fiscalía y la acusada, quien trató de demostrar su inocencia, pero admitiendo que recibió un cheque por ocho mil dólares por la venta de cinco lotes que le pertenecen al Estado.



A la hora de nuestro cierre de edición aún no se producía la resolución del jurado.



Avilés Serrano es acusada en el Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Juicio por la Procuraduría y la Fiscalía, por los delitos de falsificación de documentos públicos y estelionato en perjuicio del Estado, así como de estafa en perjuicio de Pablo Enrique Gulke Adams y Elba Aráuz Solano. Gulke declaró ante un tribunal de jurado que el primero de febrero de 2006, cuando Avilés fungía como notaria del Estado, le entregó un cheque por la cantidad de ocho mil dólares para la compra de cinco lotes de terrenos aledaños al antiguo Hotel Nicaragua, en el barrio Santo Domingo.





“Era comisión”, dice acusada

Avilés admitió en declaraciones a EL NUEVO DIARIO que recibió los ocho mil dólares en concepto de comisión por la venta de los terrenos, pero aseguró que quien se encargó de la venta fue un italiano de apellido Pedroni, quien era representante legal de Gulke. La ex notaria aseguró que Gulke mintió ante el jurado, porque todo lo que realizó para la compra de los terrenos lo hizo a través de Pedroni, no de ella, aunque los cheques están a nombre de ella porque actuó como comisionista.



Según Avilés, Gulke miente porque toda la vida ha actuado con ánimo de dueño, queriéndose apropiar de los lotes, aunque dice no saber cómo se dio cuenta de la existencia de dichos terrenos.



Aunque Avilés afirma que Pedroni es una persona que podría aclarar muchas interrogantes del caso, no lo propuso como testigo de descargo.



“Él se ha tratado de esconder, pero era quien llegaba a la Procuraduría en representación de Gulke”, dijo.



Según Avilés, en la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones emitieron una resolución y se inscribió el Hotel Nicaragua a nombre del Estado, pero los cinco lotes aledaños nunca fueron inscritos y aparecen a nombre de particulares.



La PGR presentó un documento que refleja que los cinco lotes le pertenecen al Estado, y que Moreno, aprovechando la información que manejaba por su cargo de notaria, los vendió causando un daño al Estado.





Falsificó escritura

Según la acusación, Avilés Serrano falsificó el protocolo del notario público Orlando Gutiérrez Huete, y habría falsificado una escritura para luego vender los cinco lotes a Gulke.