Sólo garantiza sus pozos, dice directora de Enacal

Ruth Selma Herrera, Directora Ejecutiva de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), expresó que la calidad del agua que distribuye la empresa que ella dirige es alta, y que hay equipos destinados a monitorear los pozos de los cuales se abastecen los pobladores de todo el país.



“Hay un equipo permanente vigilando el agua, no hay pozos de Enacal que tengan indicios de contaminación, porque siempre estamos al tanto de la calidad del agua que distribuimos, y nadie puede decir lo contrario”, dijo Herrera. Sin embargo, biólogos y científicos consultados por EL NUEVO DIARIO, respecto de la aparición de tortugas enfermas en el río Tipitapa, han expresado que esto es una muestra de la contaminación existente, no sólo en las aguas superficiales de Tipitapa, sino también en las aguas subterráneas, de donde se abastecen los hogares de ese municipio. No obstante, Herrera dijo que la calidad del agua de los pozos de Enacal en Tipitapa es buena, “pero los pozos que no pertenecen a la empresa no son responsabilidad de ellos como institución, sino de los dueños”.



“Nosotros nos preocupamos por el agua que distribuimos, no podemos asumir la responsabilidad de la calidad de agua de los pozos que las personas abren a mano para sus hogares”, dijo.



Es importante destacar que, en Tipitapa, la población que no tiene acceso al servicio de agua potable, es decir el 48.4%, utiliza pozos caseros; y hay un total de siete mil pozos, seis mil en el sector urbano y mil en la zona rural, que están consumiendo aguas contaminadas, de mala calidad que no son de interés de la empresa estatal.



Enacal abastece de forma sistemática al sector urbano de la cabecera municipal y a las cabeceras comarcales; pero esto sólo cubre el 51.6% de las conexiones, que representa a siete mil 354 hogares abonados.