Piden que no se cierre una escuela nocturna de Estelí

Estudiantes obreros de las tabacaleras, jornaleros, amas de casa y domésticas, solicitan al ministro de Educación, Miguel De Castilla, la apertura del turno nocturno en el colegio “Guillermo Cano” de Estelí, pues afirmaron que no quieren ser trasladados a otro centro educativo.



Bayardo Antonio Altamirano, estudiante de este centro, relató que el colegio “Guillermo Cano”, tiene todo el sistema eléctrico dañado, al punto que ninguna de las lámparas sirve. “Dicen que son las candelas, y en casos extremos toda la caja, pero nosotros nos comprometemos a repararlas para no ser trasladados”, dijo el alumno. Según Altamirano, en este centro estudian cientos de jóvenes los cuales se verían obligados a abandonar la escuela si son reubicados en el Instituto Nacional “Francisco Luis Espinosa”, ubicado en la salida sur de Estelí.



Andrea del Carmen Gutiérrez, también estudiante de dicho centro, dijo que les ha sido imposible obtener una repuesta positiva de parte de la delegada departamental del Mined en Estelí, Ángela Cano, pese a que gozan del respaldo de la delegada municipal, Exania Nicaragua.





Alumnos repararán

Los estudiantes le proponen al ministro De Castilla aportar treinta córdobas cada uno y así pagar la reparación del sistema eléctrico.“Es mejor pagar todos treinta pesos de una sola vez, que pagar los treinta pesos todas las semanas para poder llegar hasta el otro centro. Vamos a gastar más en todo el año y no podemos darnos ese lujo”, dijo Altamirano.



Funcionarios del Mined aseguraron que debido a la gratuidad de la educación, los estudiantes no pueden aportar un solo córdoba, y menos los maestros recibir dinero. Sin embargo los estudiantes afirmaron que la mayoría son jefes de hogares y se les está negando el pan de la enseñanza.



“La delegada municipal afirmó que reparar el sistema eléctrico del Instituto “Guillermo Cano” era muy costoso, pero preferimos aportar con materiales y mano de obra para la urgente rehabilitación del centro y no retrasar nuestro año escolar, mucho menos los planes educativos”, expresó Altamirano.



Los estudiantes le recordaron al ministro de Educación su promesa de no negarle a ningún joven el derecho a la educación. “Si nos trasladan a Instituto Nacional “Francisco Luis Espinosa”, nos están obligando a abandonar la escuela”, dijo Bayardo Altamirano.