Comisión tripartita para Zonas Francas

Una comisión tripartita con el sector empresarial, sindicatos y de la Corporación de Zonas Francas, fue creada para “limar asperezas” en el sector de la maquila, y entre los puntos de agenda está el tema de las leyes laborales, mayor agilidad en el despacho de mercadería, y la necesidad de un fondo de respaldo que indemnice a los trabajadores en caso de un posible cierre, algo que los sindicalistas consideran positivo.



Según Luis Barboza, dirigente de la Central Sindical de Trabajadores “José Benito Escobar”, esta comisión la vienen solicitando desde hace años para poder solucionar conflictos y evitar huelgas.





Regular a subcontratistas

“Si trabajamos bajo el principio de los derechos laborales, todo irá bien. Para eso tenemos una Constitución, los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, el Código del Trabajo, el reglamento de Zona Franca y el capítulo laboral establecido por el Tratado de Libre Comercio”, dijo.



Barboza indicó que uno de los puntos que propondrán discutir es el de los subcontratistas, que obtienen grandes ganancias con las órdenes de producción, y su actividad como simples intermediarios debería ser regulada. “Ese dinero bien podría servir para incrementos salariales o beneficios para los trabajadores”.



Por su parte, Roberto González, Secretario General de la Central Sandinista de Trabajadores, además de José Espinoza, dirigente de la Confederación de Unión Sindical, consideraron un paso positivo el acercamiento de las empresas de la maquila.



“Sentimos que están comprendiendo la necesidad del diálogo y del entendimiento con los trabajadores. Estamos de acuerdo en que vengan inversionistas, pero que respeten los derechos laborales. Nosotros no inventamos conflictos ni las protestas. No estamos interesados en la inestabilidad empresarial, por el contrario, queremos fuentes de empleo”, dijo González.





Incrementos salariales no son excusa

Mientras tanto, el general en retiro Álvaro Baltodano, Presidente de la Corporación de Zonas Francas (CZF), indicó que en esta primera reunión a efectuarse el 3 de marzo, se espera invitar a los representantes del Ministerio del Trabajo, de Aduanas, la Dirección General de Impuestos y al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada.



“El hecho de llegar al diálogo es el punto de partida propicio para la inversión responsable. Además, debemos tomar en cuenta que los incrementos en el salario mínimo es un elemento entre muchos otros que incrementan los costos de operación, así que no se puede decir que por el reajuste salarial una empresa cerrará operaciones en Nicaragua”, dijo Baltodano, recordando que tan sólo el 38 % de los obreros del sector maquila gana el salario mínimo.



“No podemos pensar en que se pague menos a nuestros trabajadores para competir con los bajos salarios de las empresas asiáticas. Eso sería cavernario. Creo que pagar menos de dos mil córdobas sería falta de conciencia”, dijo el funcionario.



A pesar del poco optimismo del representante de la Asociación Nicaragüense de Textileros, el presidente de la CZF insistió en que las cifras de incremento en las exportaciones da un ambiente positivo para la inversión extranjera, y que los 350 millones de dólares obtenidos en 2007 como valor agregado por las exportaciones en Nicaragua, es algo excepcional en un mercado latinoamericano que mayoritariamente tuvo pérdidas.



Esto nos dijo luego de una reunión con el inversionista estadounidense Anthony Corsano, Presidente de Anvil, cuya subsidiaria en Nicaragua es Annic. Según él, nuestro país le ha permitido en 3 años desarrollar su inversión de 3 a 5 millones de dólares para la confección de camisetas, empleando a dos mil trabajadores.



Aunque no habló de planes de expansión inmediata, dijo que en otros países las condiciones económicas y laborales no son mejores que en Nicaragua, sin embargo, su interés por permanecer aquí es por la excelente calidad de la mano de obra, la capacidad para cumplir con los pedidos, con costos de producción apropiados, situaciones que hacen rentable su inversión y por tanto no piensa en retirarse.





Más de mil obreras en ascuas



No se sabe destino de maquiladora Chao Hsing



Tania Sirias

Con total hermetismo se está manejando el cierre de la empresa Chao Hsing, luego que se anunciara que más de mil trabajadores de esta maquiladora se irán a la calle. Un equipo periodístico de EL NUEVO DIARIO visitó las instalaciones para conocer más detalles, pero fueron expulsados por orden de la responsable de Recursos Humanas.



El personal de seguridad de la empresa ubicada en el parque industrial Saratoga nos pidió que saliéramos de las instalaciones, pues eran órdenes precisas de la jefa de Recursos Humanos. Trabajadores que prefirieron el anonimato afirmaron sentirse inseguros, pues los mismos sindicatos los han abandonado a su suerte.



“La empresa sigue laborando, pero la incertidumbre entre los empleados es muy grande. Nos han dicho que algunos serán reubicados en otras fábricas, pero el resto va para la calle. Nadie hace nada por nosotros, el Ministerio del Trabajo no se presenta y para colmo los sindicatos están vendidos”, dijo el obrero.



El trabajador dijo que el sindicato estaba afiliado a la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN Autónoma), pero que tampoco les daban una solución.



CTN en reunión

Nos trasladamos a la CTN, y nos informaron que el secretario Antonio Jarquín se encontraba reunido con los sindicalistas de la Chao Hsing abordando el tema de los despidos. Intentamos conocer los acuerdos de la reunión pero Jarquín siempre estuvo fuera de su oficina.



El obrero de la zona franca lamentó la grave situación que depara a cientos de familias nicaragüenses, donde la mayoría de los jefes de hogares son madres solteras.



“Somos alrededor de tres mil, se habla que algunos van a ser trasladados a otras empresas, pero serán son los más allegado de los sindicatos, el resto van para la calle”, expresó el trabajador que prefirió el anonimato.



Comentó que más del 70 por ciento de los trabajadores son mujeres, la mayoría con hijos. “También hay mujeres embarazadas y otras que todavía están en el período de lactancia. ¿Qué va a pasar con los hijos de estas mujeres? El Gobierno debe hacer algo y no dejar que tantas familias se queden sin trabajo”, dijo el obrero de la zona franca.



Trabajadores afirmaron que el cierre de la Chao Hsing Inter podría ser el próximo marzo.