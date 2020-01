Denuncia “pirateo” de asegurados en las Previsionales

El presidente de la Cámara de Empresas Médicas Previsionales, EMP, Ismael Reyes, denunció que los responsables de la división de recursos humanos de algunas empresas, en contubernio con ejecutivos de ventas, suspenden contratos vigentes de asegurados con las EMP sin su consentimiento.



Reyes dijo que se está violentado el derecho de los trabajadores de elegir por su espontánea voluntad la EMP de su preferencia, por lo que solicitaron al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, INSS, que tome cartas en el asunto.



Y es que el INSS permite a los asegurados cambiarse de las EMP, si siente que en éstas no los tratan bien, pero según Reyes, los ejecutivos de ventas podrían estar pagando coimas a las oficinas de recursos humanos para “piratear ilegalmente” a los asegurados.



“El problema que se da es que recursos humanos de algunas empresas abusan de la normativa del seguro de cambio, aprovechan a cambiarlo sin que éste se dé cuenta, y cuando llega a la EMP por atención, le dicen que su contrato está cancelado”, explicó Reyes.



Dijo que en Salud Integral, de la cual es propietario, a diario se presentan casos de trabajadores que no reciben atención porque fueron afectados por esta práctica.



“Los promotores de ventas andan un machote donde te dicen: cambiate, o hacen algún arreglo económico con recursos humanos de las empresas, entonces el asegurado ni cuenta se da, pero lo de la mala atención recae en la EMP”, se lamentó.



Reyes dijo que han conversado con varios afectados, pero éstos temen denunciar ante el INSS para no perder su trabajo. “Se está violentado el derecho de los trabajadores de elegir por su espontánea voluntad la clínica medica de su preferencia”, señaló.