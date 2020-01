Fiscal quiere ver en cárcel a ginecólogas

El Ministerio Público le pidió al juez de alzada que revoque la sentencia de primera instancia del juez Henry Morales en lo que hace a la pena, que condene a las doctoras Jamileth Mejía Montenegro y María Auxiliadora González a tres años de prisión, que no les permita ejercer la Medicina por ese período, y que las mande a cumplir la pena en la cárcel de mujeres “La Esperanza”.



Esas fueron las cuatro peticiones que la fiscal auxiliar Karla Santamaría hizo en el escrito de apelación que presentó este miércoles en el Juzgado Séptimo Local Penal, para tratar de revertir la sentencia en la que las dos médicas fueron sentenciadas a un año de prisión por el homicidio culposo de la paciente Blanca Azucena Flores.



Santamaría explicó que recurrieron de la sentencia, porque hay una circunstancia agravante que no se tomó en cuenta a la hora de imponer la pena. En ese sentido, la Fiscal mencionó que quedó probado en juicio que las procesadas tienen un mayor grado de ilustración, y, por tanto, mayores obligaciones para con la sociedad y sus pacientes.



“El hecho de que no se inhabilitó (en el cargo) a las doctoras, le depara agravios a la Fiscalía, porque quedó comprobado en juicio que el delito fue cometido en el ejercicio de sus funciones”, agregó la Fiscal.



Al igual que la Fiscalía, las sentenciadas por medio de su nuevo abogado, el juez suplente Marcos Suárez, también apelaron de la sentencia de primera instancia el pasado martes, pero la gran diferencia es que las médicas mantienen que son inocentes.



Pero será hasta que el juez Henry Morales admita las apelaciones y envíe el expediente del caso a la Oficina de Recepción y Distribución de Causas para el respectivo sorteo, es que se sabrá qué juez de juicio es el que conocerá el caso, lo radicará, convocará a audiencia oral, escuchará a las partes en contienda y luego se pronunciará.



Como las dos sentenciadas están en libertad porque el juez de primera instancia dijo que la sentencia se ejecutará hasta que esté firme, el juez de juicio tiene más tiempo para resolver, por lo que se prevé que saber la suerte final de las dos médicas tomará al menos unos dos meses más.