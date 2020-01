“Rueda” cabeza del director de Catastro

Alejandro Rodríguez, titular del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter), confirmó los despidos de Luis Espinosa Prado, Director General de Catastro Físico; y de German Baca, delegado para Managua, de esa misma oficina.



Rodríguez explicó sus razones: serias deficiencias en la gestión de ambos funcionarios, y pésima atención a la ciudadanía. “Diario recibía entre 10 y 12 quejas aquí a la Dirección Superior. “Entonces, ¿para qué tengo un Director General?”, se interrogó.



Aclaró que estas destituciones no están relacionadas con las investigaciones iniciadas por la Procuraduría General de la República (PGR), surgidas tras las denuncias de tráfico de tierra y falsificación de documentos públicos. “Ni siquiera saben el Procurador y la Intendente, de las destituciones”, dijo.





“Atención era deplorable”



“Estoy tratando de mejorar el servicio. No es nada misterioso. La atención era deplorable. Entonces nos hemos propuesto que en este año eso tiene que cambiar radicalmente, pero para eso hay que tomar medidas drásticas. Ni modo”, afirmó.



La Dirección General de Catastro Físico es la responsable de “coordinar, desarrollar y regular la creación y actualización” del censo y padrón estadístico de las fincas rústicas y urbanas en todo el país, según la Ley Orgánica de Ineter.



Entre algunos de los servicios que brinda esta oficina está la emisión de los certificados catastrales, y la revisión de los mapas catastrales, documentos esenciales para la inscripción de una escritura en el Registro Público de la Propiedad.



“Se le hacía recomendaciones al director, pero nunca las puso en práctica. Hasta formamos un comité técnico para ayudarle, y nada. Hizo caso omiso a todas las recomendaciones”, puntualizó Rodríguez.



“Esperemos que la afectación sea positiva en la manera en que vayamos utilizando nuevas medidas, nuevas formas de trabajo, ya que el problema no era ni siquiera sólo la eficiencia, sino hasta el trato que se le da al ciudadano que llega. Queremos hacer una reingeniería de Catastro”, aseguró.



Un abogado que utiliza con frecuencia los servicios de dicho departamento, explicó a EL NUEVO DIARIO las deficiencias en la atención al público que persistían en los últimos años.



“El mayor problema es que nunca te entregan los documentos en las fechas que ellos mismos te dicen. Te dicen que los documentos te lo van a dar en diez días, por ejemplo. Llegás en esa fecha, no te lo entregan. Después otros tantos días, y así es siempre”, señaló un abogado que prefirió no ser identificado.





Hasta documentos perdidos, y gente exclama: ¡Qué barbaridad!

“Siempre ha habido problemas, pero ahora se ha empeorado con los que estaban allí. Hasta documentos perdidos y todo, y la gente dice: “¡Que barbaridad!”. Y esa es la plática de ahí entre la gente, el mal servicio”, indicó.



Rodríguez expresó que “hasta el momento sólo dos” despidos se han efectuado. Sin embargo, no dijo si en los próximos días otras personas podrían ser retiradas de sus cargos.



Otras fuentes vinculadas a la Dirección de Catastro Físico señalaron que existe tensión sobre la posibilidad de más despidos.



“Estaba muy mal. Tal vez no le habíamos dedicado el tiempo necesario y ahora vamos a tratar de mejorar esa parte. Por el momento he formado un equipo, y en equipo vamos a trabajar. Todo va a seguir normal. Lo más importante ahora es capacitar a la gente”, concluyó Rodríguez.