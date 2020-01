Aprueban apertura de otros grados en colegio evangélico

GRANADA



El Ministerio de Educación autorizó formalmente la apertura de primero a cuarto grado en la escuela “La Bendición de Dios”, en Nandaime. Directores y profesores de este centro afirmaron que dicha autorización se logró de forma forzosa de parte de la delegada municipal, Mayra Vivas.



En días anteriores los maestros realizaron un plantón frente a la delegación del Mined, donde exigieron que se entregara el acta de apertura. Según el pastor Mario Espinoza, eso se debe a la falta de voluntad de parte de la delegada municipal.



Algunos padres de familia expresaron que el comportamiento de la delegada se debe a celo profesional que tiene en contra de la subdirectora de la escuela “Bendición de Dios”, Yadira Aguirre, considerada mejor profesora de secundaria a nivel nacional en 2004 y una de las mejores profesoras del municipio.



“Cuando todavía no había delegada en Nandaime, los candidatos eran la profesora Yadira, el profesor Duilio Acosta y ella, pero no sabemos cómo los documentos de los primeros desaparecieron y sólo quedaron los de ella”, expresó don José María Sánchez, padre de familia.





Mined suspende ayuda

Yadira Aguirre lamentó que la delegada Vivas tampoco entregó el material didáctico al personal de “La Bendición de Dios”, y suspendió el aporte económico que entregaban a esta escuelita.



“Le dije a la delegada que me prestara el material didáctico para sacarle copias, pero fue en vano, y tuve que ir al Mined de Jinotepe para poder hacerlo. Allá sí me lo prestaron”, manifestó Aguirre.



Por su parte, Vivas dijo que la suspensión del dinero se debe a una reorganización, por lo que en adelante la entrega se hará a preescolares comunitarios que realmente necesitan la ayuda, entre ellos El Limonal, El Matadero y La Chipopa. Sin embargo, extraoficialmente supimos que la ayuda a esos centros se ha entregado al margen de la ayuda a la “Bendición de Dios”.