Notaria a la cárcel

El Procurador General de la República, Hernán Estrada, valoró de positivo el logro de la Procuraduría General de la República (PGR), de “sentencia condenatoria” en contra de la ex notario del Estado, Morena Avilés, por la venta de cinco lotes de terreno propiedad del Estado.



Estrada considera que el caso patentiza una clara posición de este Gobierno de proteger el Patrimonio del Estado, velar por la Hacienda Pública y luchar contra el tráfico de la propiedad, garantizando la seguridad jurídica de los nicaragüenses.



Avilés Serrano fue detenida el viernes en la madrugada después de que un tribunal de jurado la encontrara culpable de cometer los delitos de falsificación de documentos públicos y estelionato en perjuicio del Estado, y de estafa contra Enrique Gulke.



Avilés no logró convencer a los jurados de ser inocente, y pesaron más las pruebas documentales y testifícales que la Procuraduría y la Fiscalía presentaron para que emitieran un veredicto de culpabilidad en perjuicio del Estado y de Gulke, y de no culpabilidad por el delito de estafa en perjuicio de Elba Aráuz Solano.



Avilés Serrano fue acusada en el Juzgado Quinto de Distrito de lo Penal de Juicio por la Procuraduría y la Fiscalía, por los delitos de falsificación de documentos públicos y estelionato en perjuicio del Estado, y de estafa en perjuicio de Pablo Enrique Gulke Adams y Elba Aráuz Solano.



La Procuraduría y la Fiscalía acusaron a Avilés de vender cinco lotes propiedad del Estado, aunque aún no estaban inscritos, lo que fue aprovechado por la abogada del Estado para adjudicárselos a Gulke a través de documentos públicos falsificados.





Le entregaron 8 mil dólares

Gulke declaró ante los jurados que el primero de febrero de 2006, cuando Avilés fungía como notaria del Estado, le entregó un cheque por la cantidad de ocho mil dólares para la compra de cinco lotes de terrenos aledaños al antiguo Hotel Nicaragua, en el barrio Santo Domingo.



Avilés admitió en declaraciones a EL NUEVO DIARIO que recibió los ocho mil dólares en concepto de comisión por la venta de los terrenos, pero aseguró que quien se encargó de la venta fue un italiano de apellido Pedroni, quien era representante legal de Gulke. Avilés no logró aclarar por qué recibió la comisión si no participó en la venta.



La Procuraduría alegó en el juicio que los terrenos pertenecen al Estado de Nicaragua en virtud del Decreto Ley No. 903 del 04 de diciembre de 1981, pero los mismos, registralmente, aún se encuentran inscritos a favor de sus antiguos dueños.



A sabiendas de esta información, la ex notario, según la acusación, se valió de su cargo y procedió a vender las fincas a favor del señor Pablo Enrique Gulke Adams, utilizando una supuesta escritura No. 18 de compra-venta del bien inmueble y sus mejoras, de fecha 01/02/2006, en la que comparecen Franklin José Argüello y el señor Gulke Adams, ante los oficios notariales del notario público José Orlando Gutiérrez Huete.



Por la elaboración de la escritura, Avilés Serrano cobró ocho mil dólares; así mismo, trató de vender estos lotes de terreno mediante una promesa de venta a la señora Elba Aráuz Solano.



El juez quinto penal de Juicio, Sergio Palacios, dará a conocer la próxima semana la sentencia condenatoria a Avilés, para quienes la Fiscalía y la Procuraduría pidieron la pena máxima por los delitos en los que se le encontró culpable.



La situación de Avilés se tornó más compleja este viernes, porque el italiano Guglielmo Pedroni presentó una querella en su contra por el delito de injuria.



Pedroni querelló a Avilés por haberlo mencionado en la compra de los cinco lotes de terreno, adquiridos por Gulke.