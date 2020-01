Mi mamá no se va ni la van

La presidenta de la Cruz Roja Nicaragüense, Esperanza Bermúdez, se mantiene en el cargo, pese a que 17 miembros del Consejo Nacional de la institución humanitaria desconocieron públicamente la autoridad “moral y legal” de la señora en mención.



Ricardo Morales Bermúdez, asesor legal de la institución e hijo de la señora Bermúdez, afirmó ayer que quienes firmaron el comunicado público, donde desconocen la autoridad de la presidenta de facto, son una minoría dentro del Consejo Nacional, y no representan a la mayoría de miembros de la institución benemérita.



“La presidenta se mantiene legítima y legalmente en posesión del cargo, de acuerdo con los estatutos internos de la Cruz Roja. Hay 22 miembros en el Consejo Nacional y esos que firman son minoría, unos ocho, porque ahí hay nombres de personas que no son del Consejo, y una minoría no puede destituir ni usurpar funciones en detrimento de una mayoría legal”, dijo Morales.





“Todo en orden”, dice el inevitable asesor

De acuerdo con el asesor de la Cruz Roja, las personas que se oponen a la presidencia de la señora Bermúdez actúan irresponsablemente, al confundir a la población diciendo que la institución está acéfala.



“Mienten, manipulan, hacen de todo para quitar a la presidenta, pero ellos no tienen legitimidad ni legalidad para ocupar un cargo por el que no han hecho méritos. La señora Bermúdez sigue en el cargo mientras no se den las elecciones, y todo está en orden. Ahí están abiertos los libros y las puertas de la institución a quien quiera indagar la transparencia de la institución”, señaló Morales.





“Son usurpadores”, dice filial Jinotepe

Edgard Bermúdez, miembro del Consejo Nacional y presidente de la filial de Jinotepe, quien encabeza la rebelión contra la administración de doña Esperanza, dijo que ni la señora citada ni su hijo representan a la Cruz Roja a nivel nacional, y que por tanto “están usurpando el cargo”.



Bermúdez y otros miembros del Consejo Nacional alegan que a la señora se le venció en 2005 el término para el cual fue electa en 2002, y que desde entonces no ha convocado a elecciones internas y por tanto “está bajo ilegalidad”.



El asesor jurídico de la Cruz Roja, Ricardo Morales, reveló que la señora mandó una carta al Ministerio de Gobernación pidiendo la integración de una comisión electoral independiente, para que vigile y participe en el proceso de elección de autoridades y así terminar la crisis.



“Estamos organizando las elecciones, vamos avanzando en ello, pero esta gente está boicoteando todo el proceso y quieren enlodar el nombre de la presidente, sin darse cuenta de que a quien están haciendo daño es a la institución que ellos mismos integran”, se quejó Morales.





Peligra Plan Playa

La extendida crisis institucional que afecta a la Cruz Roja Nicaragüense desde hace un año, amenaza con afectar la cobertura de socorristas voluntarios y personal médico en las playas durante la temporada veraniega 2008.



Byron Calderón, jefe nacional de los socorristas voluntarios de la Cruz Roja, manifestó ayer su preocupación respecto a que la crisis ahuyente a los donantes, que cada año aportan recursos para que la institución humanitaria ejerza su cobertura en los principales balnearios del país, durante la temporada veraniega.



Calderón señaló que las críticas internas entre miembros del Consejo Nacional contra la presidenta de la institución, Esperanza Bermúdez, afectaron el año pasado la recaudación de fondos para proveer de viáticos de alimentación y combustible a los equipos de socorristas voluntarios.



“Con mucho esfuerzo reunimos recursos para 950 personas en las playas, a duras penas nos acercamos a la meta de 700 mil córdobas, y creo que incluso no se logró llegar a la meta”, recordó el veterano socorrista voluntario.



Este año, en que la crisis ha aflorado más fuerte, Calderón teme que no se consigan los suficientes recursos para apertrechar a un personal de 1,450 miembros voluntarios, entre socorristas, buzos, guardavidas, técnicos en urgencias médicas y conductores de ambulancias.



Vence el plazo

“Esa gente es voluntaria, no cobra ni un peso, pero debemos darles al menos la comida y el combustible para transportarse a la playa y trasladar a los heridos a los hospitales”, explicó con preocupación el jefe de los socorristas, ya que la fecha de mayor ajetreo es después de la segunda semana de marzo, plazo que se acerca rápidamente en medio de la guerra de acusaciones entre los miembros del Consejo Nacional.



Edgard Bermúdez, miembro del Consejo Nacional de la Cruz Roja y presidente de la filial de Jinotepe, hizo un llamado a los donantes de la empresa privada y el Estado, a no entregar sus donaciones en las oficinas centrales de la institución, ubicada en Residencial Belmonte, Managua, ya que a su juicio “no hay transparencia en el uso de los fondos”.



Varios miembros de las filiales de Cruz Roja en los departamentos y miembros del Consejo Nacional, han llamado a los donantes a entregar sus recursos directamente en las oficinas filiales de los departamentos.