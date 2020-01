ALMA y Enacal emplazan a once urbanizaciones

Once urbanizaciones que no cuentan con permisos de las autoridades correspondientes, serán emplazadas por la Alcaldía de Managua y la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal), a fin de que no afecten la zona de emergencia y veda de protección del acuífero, firmado el pasado jueves por ambas autoridades.



De acuerdo con el documento entregado durante la firma del convenio --en la cual participaron los ediles de El Crucero, de La Concepción, de Nindirí y de Ticuantepe--, los proyectos urbanísticos que no han cumplido con los trámites correspondientes se encuentran dentro de los linderos establecidos en el acuerdo interinstitucional, y representan una amenaza al agua de los managuas y habitantes de municipios aledaños, pues son sitios de infiltración de agua.



Los linderos establecidos como parte de la zona de veda, no urbanizable --que refiere el acuerdo--, son al norte: Carretera Norte, del kilómetro 8 al kilómetro 11.5; al Sur: entre los kilómetros 13 al 17 carretera a Masaya; al Este: kilómetro 17 carretera a Masaya, Veracruz, La Pedrera y Sabana Grande, y al Oeste: kilómetro 13 carretera a Masaya, Laureles Sur, kilómetro 8 carretera Norte y sus alrededores.





No afectarán a los que habitan el lugar

El alcalde Marenco comentó que cada uno de los casos de urbanizadoras y asentamientos existentes dentro de la zona de veda, donde a partir del acuerdo está prohibido de forma terminante la construcción, serán revisados de forma particular para no afectar a las personas que habitan en los lugares.



“Ellos se regirán por el artículo 147 de la Ley General de Aguas Nacionales (Ley 620), para que podamos conservar la poca agua que nos queda, este es un asunto de vida o muerte”, dijo el alcalde.



La ley establece que: “Toda persona natural o jurídica que posea propiedades registradas a su nombre, en áreas definidas como de recargas acuíferas o para producción de agua, está obligada a destinar el 25 por ciento de dichas propiedades para proyectos de reforestación, a efecto de garantizar la conservación del recurso hídrico”



“El cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, deberá ser tomado en consideración a efecto del otorgamiento de los incentivos previstos en la ley de su materia y reglamento. Los productores que cumplan con el 25 por ciento establecido, tendrán como incentivo el derecho al uso del agua para áreas de riego en sus propiedades, quedando eximidos del pago del canon”, expresa el artículo.





¿Quién hará cumplir?

Algunas personas han llamado a EL NUEVO DIARIO consultando sobre qué ocurrirá con las casas de habitación ubicadas dentro de los linderos que dio a conocer el alcalde Marenco el jueves.



“Si dice el artículo que destinaremos el 25 por ciento de la propiedad a reforestar, quiere decir que no tendremos que pagar por el agua que consumimos, porque eso dice la ley, además, ¿quién hará cumplir? Me parece que hay muchas cosas que tienen que ser explicadas”, expresó vía telefónica una de las lectoras.



Tratamos de conocer en Enacal y en la Alcaldía de Managua mayor información sobre el tema, pero no nos dieron respuesta.





URBANIZACIONES QUE NO HAN CUMPLIDO CON LOS TRÁMITES

NOMBRE DEL PROYECTO UBICACIÓN

Urbanización 15 de Mayo, kilómetro 10.5 de la Carretera Norte.



Urbanización Santa María Kilómetro 7 Carretera Norte

Viviendas unifamiliares La Condesa, al sur, segunda entrada de la Estancia Santo Domingo

Urbanización Villa Galicia, kilómetro 10 y medio carretera vieja a León

Lotificación Los Geranios kilómetro 11.6 carretera a Masaya

Urb. Las Veraneras Costado Sur UNAN Managua

Urb. Toscana Esquipulas

Lote de Viviendas – Tere Cardenal Ch. kilómetro 12.3 carretera a Masaya

Condominio Quinta Real kilómetro 15 carretera a Masaya

Condominio Los Sueños Pista Jean Paul Genie

Urbanización Ríos de Agua Viva al sur de Sabana Grande