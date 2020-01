Quitan a Alcaldía la titulación de barrios

Con la entrega de títulos de propiedad que el presidente Daniel Ortega llevó a cabo el jueves en el Distrito III de Managua, el alcalde Dionisio Marenco quedó “vedado” de continuar con el programa de escrituración que llevaba a cabo en barrios y asentamientos de la capital.



“Hemos tenido noticias de parte del procurador general de Justicia, doctor Hernán Estrada, de que el presidente Ortega ahora ha tomado la decisión de asumir directamente en sus manos la entrega de títulos, o sea, que ya no va a ser la municipalidad, sino que el gobierno central”, dijo.





“Ojalá sea cierto”



“Ojalá que sea cierto, que lo hagan rápido y con más eficiencia, nuestra gente está a la orden para cooperar, le he dicho al Procurador de Justicia que si lo quieren hacer ellos, para mí es igual, porque lo importante es que la gente tenga su propiedad.



“La ley dice que debemos ser nosotros (la escrituración de los ciudadanos de la capital), pero si él lo quiere hacer, pues yo no tengo ningún problema, ya que hemos actuado con bastante eficiencia y en ese sentido hemos recibido mucha ayuda de la Universidad Nacional de Ingeniería, lo que agradezco públicamente”, dijo.



Los censos y topografías de los barrios que han sido titulados por la Alcaldía de Managua, lo hicieron muchachos estudiantes de Ingeniería, “ya que es un trabajo bastante engorroso”, dijo el edil.





Los impuestos

Estimó Marenco que una ciudad ilegal como Managua “no puede desarrollarse, porque lo que necesitamos es que la gente se afiance de sus terrenos, les agarre cariño y amor, y por supuesto, si no paga impuestos, la comuna no tendrá cómo trabajar, porque a nosotros el Estado no nos pasa ni un solo centavo”.



“Nosotros trabajamos con lo que recolectamos de los ciudadanos e intentamos honradamente hacer lo mejor posible”, dijo el edil capitalino.



Ortega, a través de sus acostumbrados programas en barrios de Managua, donde recibe cartas credenciales de diplomáticos extranjeros, entregó 915 títulos de propiedad en el barrio San Judas, en la cancha del complejo deportivos “Róger Deshon”.



Según la página web del gobierno de Ortega, en la entrega de títulos, la intendente de la Propiedad, Yara Pérez, dijo que la entrega de títulos corresponde a un plan de titulación de unos 120 barrios de Managua, por lo que funcionarios de la dependencia bajo su dirección se movilizan casa por casa para solicitar los datos necesarios para la elaboración de las escrituras.