Suspenden a agentes que denunció ex juez

La Inspectoría General de la Policía Nacional determinó ayer suspender a dos agentes denunciados de haberle “sembrado” droga a una ciudadana, y exigir dinero a cambio de su libertad.



El jefe de la División de Relaciones Públicas, comisionado mayor Alonso Sevilla, informó también que ambos funcionarios policiales fueron remitidos a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), donde determinarán si existen responsabilidades penales.



EL NUEVO DIARIO reveló en su edición de ayer que los agentes antinarcóticos Alberto Núñez y Carlos Flores, le “plantaron” 19.8 gramos de cocaína a Marjorie Pérez Obando, cuando la vivienda donde ella se encontraba fue allanada por estos policías.



La denuncia la hizo el esposo de Pérez Obando, el ex juez Leonardo Ruiz Martínez, quien ofreció a este periódico grabaciones de voz y videos como prueba de lo sucedido.



Además, el denunciante aseguró haber entregado nueve mil 500 córdobas a los agentes de drogas a cambio de la libertad de su esposa, quien se encuentra detenida y fue remitida a juicio para el 14 de marzo de este año.





Los grabó

Las grabaciones de video y de voz presentadas por el denunciante, son entrevistas que sostuvo con el agente de droga Alberto Núñez y el perito Rafael Moraga, quien realizó la prueba de campo de la sustancia encontrada.



En una de las grabaciones se escucha a quien el ex juez Leonardo Ruiz identifica como el perito Rafael Moraga, diciendo: “Pero mire, no quiero que me vaya a comprometer, ella no tenía nada, realmente ahí fue un montaje que le hicieron y que eso se va a demostrar en el juicio, que la mujer está libre de eso, que yo sepa que realmente se le encontró, no, se encontraron en puntos diferentes de la casa que bien pudieran habérselo montado.



“Inicialmente revisé el desaguadero, salí a contestar una llamada, al regresar el oficial Alberto Núñez me dijo que buscara debajo de la piedra, yo ya había revisado ahí, es evidente que la puso ahí”, sigue relatando el perito.



En la segunda grabación de voz, el ex juez Leonardo Ruiz conversa con Núñez, a quien se le muestra preocupado y le reclama porque no le ayudó.



“Me hubieras dicho dame una cantidad de dinero tal”, le dice Ruiz, a lo que Núñez contestó. “Pero si yo soy el que voy a declarar primero… (inaudible)”.



Cuando el ex juez Ruiz le reclama al personaje diciéndole que los jueces siempre le creen a los policías, éste dice: “Si hay contradicciones (en el juicio) entre lo principal, entre Carlos (Flores) y yo, sale libre… Vos sabés que la duda… (inaudible)”.



Esta conversación se produce dos días antes de la audiencia donde fue remitida a juicio la esposa del denunciante.



La conversación transcurre por más de seis minutos, y en todo momento Núñez niega haberle puesto droga a la esposa de Ruiz, no obstante, se muestra preocupado por la detenida, comenzando a preguntar cuándo era la audiencia y si había quedado libre el adolescente que también fue apresado al momento del operativo.



Casi al final de la conversación, deslinda total responsabilidad del operativo y responsabiliza a su compañero, Carlos Flores, a quien señala de de ser “bandido”.



Antes de despedirse, Núñez todavía le reitera a Ruiz que durante el juicio le puede ayudar, y le da su número celular para que lo llame una semana antes que celebre el mismo.



Al respecto, el comisionado mayor Alonso Sevilla sostuvo que las investigaciones hasta ahora realizadas por la División de Asuntos Internos, confirman que los que aparecen en el video son el perito Rafael Moraga y el agente de drogas Alberto Núñez.



Sin embargo, aclaró que tanto la investigación que lleva a cabo la Inspectoría General como la Dirección de Auxilio Judicial, no han concluido.