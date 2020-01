Colombia amenaza

El canciller de Colombia, Fernando Araujo, leyó al viceministro-secretario de Cooperación de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, una nota verbal en la que Colombia demandó a Nicaragua sostener el status quo del meridiano 82 como frontera marítima, porque de lo contrario se daría un caos y al país andino no le quedaría más remedio que considerar que sus derechos soberanos se extienden hasta la Mosquitia nicaragüense.



Así lo denunció ayer el presidente de la República, Daniel Ortega Saavedra, desde la Casa de los Pueblos, acompañado de su gabinete en pleno y del jefe del Ejército de Nicaragua, Omar Halleslevens.





Nota fue grabada

La nota verbal fue leída por el canciller Araujo al viceministro nicaragüense el miércoles 6 de febrero a las 8:40 a.m., y fue grabada por la Cancillería y considerada por el mandatario nicaragüense como un acto de amenaza y de prepotencia por parte de la “oligarquía colombiana”, país que consideró ocupado militarmente por Estados Unidos.



Ortega leyó el artículo primero de la Constitución, el cual establece que es deber de cada nicaragüense preservar y defender la soberanía y la autodeterminación nacional, al mismo tiempo que el canciller Samuel Santos advirtió que cada nicaragüense debe estar listo para defender la soberanía del país.





La nota Araujo

Ortega explicó que el canciller colombiano no sostuvo una conversación con Jaentschke, sino que dictó una nota verbal que constituyó una amenaza de parte de Colombia. La nota contiene cuatro puntos:

1) “Colombia ve con mucha preocupación las declaraciones del presidente Daniel Ortega de los últimos días.



2) Colombia reitera su apego al sistema jurídico internacional, a los tribunales de La Haya, y no quiere que haya ninguna duda de que es respetuosa del mismo.



3) La Corte lo que ha dicho es que tiene competencia sobre el juicio presentado y Colombia quiere reiterar que ninguna decisión se ha tomado sobre ninguno de los casos.



4) Colombia considera que es vital que se mantenga el status quo sobre la frontera entre ambos países en el meridiano 82, es necesario mantener al meridiano 82 en el estatus quo actual como la frontera, ya que de lo contrario se crearía el caos.



5) Las declaraciones del presidente Ortega sobre derechos de pescadores nicaragüenses al este del meridiano 82, crea un caos y Colombia podría pensar que sus fronteras se extienden hasta las costas de Nicaragua.



6) Colombia considera las declaraciones del presidente Ortega como provocadoras y creadoras de caos”.



“Fíjense, qué mensaje más pacífico el de la oligarquía pro-imperialista de Colombia”, afirmó el presidente Ortega, quien explicó que la noche anterior, cinco de febrero, el canciller Araujo había intentado concertar una reunión bilateral con el canciller Samuel Santos, que se encontraba de viaje por Europa, pero Jaentschke fue orientado de decirle al canciller colombiano que el presidente Ortega era el que estaba a cargo de la situación, y no permitía ninguna reunión bilateral con su homólogo.





Colombia citada el lunes

La denuncia del mandatario se produce a pocas horas de que Colombia y Nicaragua acudan el lunes a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para escuchar al presidente del alto tribunal, quien establecerá el plazo que tendrá Colombia para responder a la demanda judicial nicaragüense por sus derechos soberanos en el Mar Caribe, después que la Corte hizo desaparecer el meridiano 82 como frontera común.



El presidente Ortega reiteró que las Fuerzas Armadas nicaragüenses darán protección a los pescadores artesanales de nuestro país más allá del meridiano 82, como en derecho corresponde.



“Yo creo que esta declaración del gobierno colombiano es una declaración de provocación, de prepotencia, de una actitud neocolonialista, la cual condenamos y rechazamos y aquí está el jefe del Ejército, Omar Halleslevens, y él ha sido claro y quiero ratificarlo: la soberanía del país simplemente se defiende, y claro que vamos a proteger a los pescadores nicaragüenses que vayan a pescar en toda esa región que le pertenece a Nicaragua. Los vamos a proteger”, dijo el mandatario.



Igualmente, en la lucha contra el narcotráfico se dará un patrullaje en todo el Mar Caribe nicaragüense en conjunto con el gobierno estadounidense, una vez este país se decida a implementar esta medida.



Ortega destacó que en los últimos años la Policía Nacional y el Ejército de Nicaragua han golpeado duramente al narcotráfico internacional, contrario al caso de “todas las instituciones de Colombia”, que a su consideración se encuentran erosionadas por el tráfico de drogas.





Se recurrirá a la ONU

El Presidente indicó que se recurrirá a las Naciones Unidas para denunciar la actitud prepotente de Colombia, y reiterar el respeto al Derecho Internacional por parte de Nicaragua y para que el canciller Santos sea recibido el doce de febrero por el secretario general, Ban Ki-moon.



Por su parte, el canciller de Nicaragua, Samuel Santos, afirmó que Nicaragua defenderá su “mare nostrum”, y solicitará ante la ONU que Colombia retire su posición “troglodita”, al mismo tiempo que confirmó que él también sostuvo una conversación con el canciller Araujo, quien le habló en el mismo tono “fuerte”, y que él le contestó con una posición “sólida”, “recordándole que durante los ochenta, ni la fuerza más grande de la humanidad, que la presidía el presidente Reagan, pudo con Nicaragua; aquí estamos los nicaragüenses orgullosos de serlo”.



“Conmigo fue un cruce por la casualidad de encontrarnos en el mismo punto en Miami, le dije que Nicaragua estaba clara de que todo el territorio dicho por la Corte es nuestro, y que San Andrés y las otras islas son nuestras también, y tenemos todo el derecho del mundo”, afirmó.



Santos reiteró que “todos los nicaragüenses tenemos que tener la disposición, y la tenemos, de defender la soberanía, y ojalá no se dé, porque aquellos que hemos sufrido la guerra, no queremos la guerra, la guerra es la última instancia que debe tener cualquier ser humano, pero para poder estar seguro de que no se va a dar, tenés que estar presto para defender tu territorio, con todo el orgullo y toda la fortaleza por la defensa de nuestro territorio”.