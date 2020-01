Gobierno decidido a acaparar cooperación

El Gobierno de Nicaragua mantendrá su posición ante los países de la comunidad donante, de cambiar el modelo de ejecución de los millonarios desembolsos que cada año recibe el país en materia de cooperación, así como del desarrollo de los diferentes proyectos impulsados a través de agencias y organismos internacionales, confirmó la Cancillería.



Valdrack Jaentschke, Viceministro Secretario de Relaciones Económicas y Cooperación, confirmó que una de las principales demandas de Nicaragua es incrementar la canalización de la cooperación al Presupuesto General de la República.



El funcionario afirmó que muchos cooperantes, sobre todo del Hemisferio Norte, se resisten a utilizar esta modalidad, y los que lo hacen establecen exagerados indicadores de supervisión y condiciones que retrasan los desembolsos.



Afirmó que el gobierno sandinista logró en ese sentido reducir este año de 57 a 26 los requisitos que establecen los países miembros del Grupo de Apoyo Presupuestario para ejecutar los fondos.



Según sus cálculos, cerca de una quinta parte de toda la cooperación internacional que recibirá Nicaragua en 2008 --unos 111 millones de dólares-- se ejecutará a través del apoyo presupuestario.



“Porque hemos dicho que más o menos son entre 500 ó 600 millones de dólares los que contabilizamos en ayuda oficial del desarrollo. Si eso pudiéramos llevarlo a la mitad, o a un 60 ó 70 por ciento, nosotros creemos que es una manera más justa, clara y transparente de utilizar los recursos”, dijo.



Insistió en que el Presupuesto General “es lugar más transparente, porque tenés la Contraloría y hay auditorías en cada uno de los ministerios”.





¿Y Venezuela?

Sin embargo, Jaentschke no aclaró si la cooperación de Venezuela a Nicaragua --cuyo monto supera los 500 millones de dólares desde el año pasado, según señaló--, será objeto de la misma fiscalización que el gobierno pretende con el resto de los agentes donantes.



Esta ayuda millonaria ha sido objeto de innumerables críticas a la Administración del presidente Daniel Ortega, sobre todo por la discrecionalidad con que ha manejado el tema de la utilización de los recursos financieros generados por un convenio petrolero firmado con el país bolivariano.



“¿Podría Venezuela incorporarse al grupo de apoyo eventualmente?”, se le preguntó a Jaentschke. “No está en el grupo de apoyo presupuestario, pero está apoyando de otra manera. Los programas Usura Cero y eso, que van a través las instituciones de gobierno, se presupuestan en las instituciones, y eso entra directamente. Aquí hay mucho espacio para avanzar, para ver cómo conciliar las cosas”, explicó escuetamente. Pero destacó el “vital apoyo” en el tema energético.





“Nueva cultura de cooperación”



Por otro lado, señaló que Nicaragua y otros países en todo el mundo insisten en nuevas reglas en las políticas de cooperación, “porque se ha demostrado que la transferencia de recursos altamente condicionados y politizados ha fracasado. No ha logrado las transformaciones que supuestamente se pretendía”, afirmó.



“Ahora hay una nueva cultura, una nueva arquitectura, una nueva manera de hacer cooperación”, afirmó.



En marzo de 2005, Nicaragua suscribió junto a otros 88 países, la “Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo”.



Dicho documento propugna que cada país se “apropie” de los recursos recibidos por los cooperantes; establece una “armonización” en la visión de los actores donantes para optimizar los recursos; y señala un “alineamiento” de ejecución en base a las prioridades del país.



Nicaragua se está preparando actualmente para fortalecer estas demandas de cara al Foro de Alto Nivel que se llevará a cabo en Accra, Ghana, en septiembre próximo, dijo Jaentschke.





Propuesta debe presentarse a la Asamblea Nacional

Víctor Hugo Tinoco, ex vicecanciller de Nicaragua, y diputado por el MRS, señaló que hasta ahora el gobierno de Nicaragua no le ha demostrado a la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional --de la cual él es miembro-- la propuesta que está negociando con la comunidad cooperante.



“A la comisión le interesa conocer un planteamiento de este tipo. Sería bueno que la Cancillería lo exponga, hay que conocerla. Pero yo estoy de acuerdo en que todo lo que es transparentar los recursos, eso es una tendencia buena”, afirmó.