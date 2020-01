Listos a “derramar sangre”

El contralmirante Juan Estrada García, jefe de la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, aseguró que esa unidad militar está dispuesta a “derramar la sangre” por defender la soberanía del país, en caso de que ésta sea violentada por la invasión de alguna nación extranjera.



Por su parte, el jefe del Ejército de Nicaragua, general Omar Halleslevens, reaccionó molesto ante el último mensaje que envió el gobierno de Colombia al de Nicaragua sobre el conflicto por las fronteras en el Mar Caribe, con el cual intimidó con ejercer soberanía hasta las propias costas nicaragüenses.



El contralmirante Estrada aseguró que hasta el momento no se ha generado ningún incidente con el país sudamericano, a pesar de las reiteradas denuncias de hostigamiento hacia pescadores nicaragüenses.



Pero describió el escenario en las aguas en el Mar Caribe, en la zona del meridiano 82, localizado a unas escasas 60 millas al este de las costas nicaragüenses.



“Ellos (Colombia) mantienen dos medios navales y componentes aéreos, con un reforzamiento a la intemperie de marina en las islas de San Andrés y Providencia. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema con la armada de la República de Colombia”, afirmó.



“¿Cómo es el hostigamiento?”, le preguntamos. “Es que hostilidad hay desde el momento que usted tiene una nave de guerra mucho más grande que la que nosotros tenemos, en un área que ya la Corte Internacional de Justicia ha dicho que hay que esperar un fallo, que hay que llevar un proceso, un juicio, y que hay una sentencia. Por tanto, ésa es una hostilidad”, afirmó.



“Es como que alguien llegue a su casa y usted le diga ‘ve, allí está el cerco, aquí comienza mi casa, retirate’, y no se va, sí es una hostilidad”, añadió.





¿Esta hostilidad cómo la ha respondido Nicaragua militarmente?

“Nosotros hacemos presencia, hacemos nuestro patrullaje, hacemos operaciones de lucha contra el narcotráfico, contra la piratería. Estamos haciendo nuestras operaciones normales. Nosotros mantenemos nuestro despliegue operacional, aeronaval, en la Costa Caribe nicaragüense”.



“Nosotros decimos que la patria no termina en la costa, sino más allá. Donde tenemos nuestros derechos, ahí se ejerce nuestra soberanía”.



¿Defender la soberanía qué implica?

“Implica que si hay que derramar la sangre, hay que derramarla”.



Confía en solución diplomática

El jefe de la Naval, sin embargo, dijo estar confiado en que Nicaragua encontrará una salida pacífica al conflicto con Colombia. Y señaló que su única preocupación es “que esto se resuelva por los canales diplomáticos”. “Pero no tenemos ningún otro tipo de preocupación”, dijo.



“Nosotros nos preparamos los 365 días del año, como militares que somos, para cualquier tipo de contingencia que se dé, de cualquier índole. Desde una operación de salvamento y rescate, hasta una operación de enfrentamiento armado. Por ejemplo, con los narcotraficantes, o en un hecho supuesto de aviones narcotraficantes que nos disparan”, señaló.





Colombia nos quiere presionar

En cambio, el jefe del Ejército respondió con dos calificativos el último mensaje que envió al Gobierno de Nicaragua a través de nuestra Cancillería: “Arrogante y prepotente”. Y señaló que los chantajes y presiones entre países civilizados no tienen ninguna incidencia.



El presidente Daniel Ortega reveló que el canciller Fernando Araujo le leyó el pasado miércoles 6 de febrero, una nota vía telefónica a Valdrack Jaentschke, Vicecanciller Secretario de Cooperación de nuestro país.



Araujo fue categórico, según la denuncia del mandatario: si Nicaragua sobrepasa el meridiano 82, se generaría un “caos”, y Colombia podría pensar que sus fronteras se extienden hasta las costas de Nicaragua.



Halleslevens respondió: “En una llamada, que entiendo le han hecho al vicecanciller, han manifestado una posición arrogante, una posición prepotente. Y una posición tratando de presionarte”.



“Creo que a estas alturas, los pueblos, los países, las sociedades, tenemos que estar claros que ya las posiciones, los chantajes, esas cosas no vienen (funcionan)”, añadió el jefe del Ejército.



El pasado 13 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó que no existe una frontera entre Nicaragua y Colombia en las aguas del Mar Caribe, pero se declaró competente para dirimir el conflicto.



Pero en las últimas semanas, la tensión diplomática entre ambos países ha ido aumentando de incómoda a muy delicada, desde que el presidente Daniel Ortega denunció públicamente que Colombia mantiene presencia militar en la zona del meridiano 82. Ortega acusó a Colombia de violentar el Derecho Internacional y de amenazar la soberanía nicaragüense.



“En este caso que nos ocupa entre Colombia y Nicaragua, lo que queda es que Colombia respete lo que la CIJ ha decidido”, afirmó Halleslevens.



“No hay ninguna tensión en el meridiano 82. (Pero) Sí digo que hay una posición bastante cerrada, de desconocimiento, de parte de Colombia, alrededor de lo planteado por la CIJ”, añadió.



El general dijo que “los colombianos tienen que estar claros (de la sentencia), porque sólo en la mente de ellos ha existido una posición unilateral. El meridiano 82 no es frontera”, insistió.



El jefe militar reiteró que existen los instrumentos jurídicos necesarios para defender la soberanía. “Pero Colombia va a tener que entender que esas aguas no son de ellos”, concluyó.