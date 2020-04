Expulsan a cruzrojistas que adversan a doña Esperanza

Una reunión de “socorristas a nivel nacional” realizada este sábado en las instalaciones de la Cruz Roja Nicaragüense, en Belmonte, en la cual supuestamente el objetivo era “hablar sobre el trabajo a realizarse en Plan Playa 2008”, al final resultó ser una sesión de varios miembros afines a Esperanza Bermúdez de Morales, Presidenta de la institución, y en donde manipuló la información publicada en EL NUEVO DIARIO y ofendió a este rotativo por publicar la versión del grupo opositor.



Belma Rojas, Presidenta de la filial de la Cruz Roja en Matagalpa, y Edgard Bermúdez, Presidente de la filial en Jinotepe, ambos miembros del Consejo Nacional de esa institución humanitaria, solicitaron a las instituciones y empresarios que los aportes sean entregados directamente a las filiales de los departamentos y no a la sede central en Managua, “porque después no rinden cuentas”.



Sin embargo, Bermúdez de Morales manipuló la información al indicar: “Hay personas (grupo opositor) que se han atrevido a pedir que no ayuden a la Cruz Roja y al Plan Playa (2008) diciendo que si recibimos dinero aquí no le damos buen uso. Hay una acusación en el periódico (END) muy clara”, expresó Bermúdez de Morales, sin mencionar que la solicitud de Rojas y Bermúdez es que la ayuda fuera directamente a las filiales.



La presidenta de la Cruz Roja también se mostró molesta cuando END le consultó si su hijo Ricardo Morales, asesor legal de esa institución, había sido ratificado por el Consejo Nacional, integrado por 24 miembros.



“Pues te voy a decir una cosa, ya sé yo por dónde venís, si lo aceptó (el Consejo Nacional) o no lo aceptó, la verdad es que durante cinco años le ha dado servicio a la Cruz Roja en todos los casos”, respondió la presidenta de la Cruz Roja, quien insistió en que su hijo nunca “ha ganado un centavo como asesor legal, nos ha asesorado como el mejor, porque es un hombre brillante, se lo han comido los periódicos, especialmente EL NUEVO DIARIO, que debería tener vergüenza”.



Según el artículo 22, inciso d, de los estatutos de la Cruz Roja, son hechos y circunstancias incompatibles con el carácter de miembro, asociados e integrantes de Cruz Roja Nicaragüense y causan inhabilidad e incapacidad el parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad entre miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Nacional, de los cuales, Bermúdez de Morales es parte.





“Non grato” para opositores

En esa misma reunión, voluntarios socorristas, voluntarios sociales, damas voluntarias, miembros de la juventud de la Cruz Roja y algunos miembros del Consejo Nacional firmaron un acuerdo de “non grato y de expulsión” para los otros jefes departamentales de la Cruz Roja y miembros del Consejo Nacional que adversan a la presidenta de la Cruz Roja, y quienes hicieron público un comunicado en donde desconocen la autoridad “legal y moral” de doña Esperanza Bermúdez de Morales.



Los señalados en el documento son: Maritza Peck Montiel, Belma Rojas, Mercedes Larrué, Augusto Barrantes, Pedro Ruiz, Edgar Bermúdez, Osmar Hernández Henríquez, Virginia Torres, Arturo Aguirre, Guadalupe Calero, Marlon Rodríguez y Maritza Cáceres. Todas ellas serán expulsadas “al efectuar publicaciones injuriosas y calumniosas que han dañado gravemente la imagen de nuestra institución”, reza el escrito.



Leonard Grand, miembro del Consejo Nacional y Presidente Departamental de Granada, aseguró que la decisión de expulsar a los miembros de la Cruz Roja antes mencionados “no nació de las autoridades del Consejo Nacional que estamos presentes, sino que nosotros venimos a escuchar a los voluntarios que estamos aquí…y lo que se va a hacer es seguir los medios legales para cumplir con los estatutos”.



Estas declaraciones contradicen a las dadas por la presidenta de la Cruz Roja minutos antes, quien aseguró: “Solamente invitamos todo lo que es voluntariado, hombres y mujeres socorristas, salvavidas y algunos muchachos de Cruz Roja de Juventud”, afirmó Bermúdez de Morales, según ella para abordar el tema relacionado con el Plan Playa 2008.



Asimismo, Grand aseveró que el acta sería firmada por el 90 por ciento de todos los representantes: jefes de voluntarios, damas voluntarias, socorristas y juventud, que son los cuerpos que conforman el voluntariado a nivel nacional, más los miembros del Consejo Nacional, que según él asistieron 15 de los 24. END solicitó en reiteradas ocasiones a Grand y a otros miembros de la Cruz Roja que asistieron a la reunión, la lista de las personas que habían firmado el documento, y aunque prometieron una copia e incluso dejarla con el “portero” de la institución para que nos la entregara más tarde, al final la respuesta fue: “Dicen que eso se va a entregar en un acta notariada y que les van a avisar”.





Otra vez promete elecciones y no descarta reelegirse

Por enésima vez, doña Esperanza Bermúdez de Morales anunció que a partir del 15 de este mes iniciarán las elecciones de la Cruz Roja, las cuales comenzarán en las filiales municipales, luego en las departamentales, en donde una vez realizadas éstas últimas, se llevarán a cabo los comicios para elegir o reelegir a las autoridades nacionales de la Cruz Roja Nicaragüense. Vale recordar que la presidenta de la Cruz Roja ha prometido realizar las elecciones desde el dos de octubre del año pasado.



“Yo puedo tener 80 años si fuera posible, pero si una asamblea me elige, soy sana y soy una persona muy normal”, dijo doña Esperanza Bermúdez, quien recordó que desde 1944 ha sido voluntaria de la Cruz Roja ininterrumpidamente, y hasta la fecha lleva 15 años como presidenta de esa institución humanitaria.