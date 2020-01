Diseña edificios y escribe novelas con mismo pincel

Diseñar la construcción de un edificio es algo similar a lo que hace un escritor cuando visiona como una película los personajes que ofrecerá en su obra, con la única diferencia de que una estructura se hace más rápido que una novela.



Quien define este concepto es Nelson Brown, un profesional que quizás es el único que tiene tres “chaquetas”, arquitecto, escritor y pintor.





Sus genes familiares

Nació en Boaco, el 15 de octubre de 1950. Estudió en el Pedagógico. Sobre su origen familiar, Brown tiene dos vertientes: una de escritora, periodista y pedagogos por parte de su progenitora, Nela Barquero Robleto. Por el lado de su padre, Ernesto Brown Rodríguez, una de artistas plásticos, pintores, escultores y músicos.



Sostiene que esa mezcla de genes que trajo a la vida también se fortaleció con la visión de su abuela, Ángela Robleto Huete, así como las referencias de su tío abuelo Hernán Robleto, director del diario Flecha.



En 1968 comenzó a estudiar arquitectura en la UNAN-Managua. Una vez que se graduó se fue a estudiar un post-grado a Florencia, Italia. En la Universidad de Florencia estudió restauración y conservación de edificios antiguos, una carrera que le abrió el camino para conocer el viejo mundo.





En contacto con el teatro

Su primera obra fue “La Casa del Infierno”, en 1962, llevada a escena con sus hermanos. En el colegio participó en eventos culturales del grupo de cultura “Alfonso Cortéz”. Desde 1968 en la Universidad participó en actividades culturales y era coautor del jueves cultural en la Escuela de Arquitectura en la UNAN, donde se expresaban todas las tendencias del arte.



Cofundador del primer teatro experimental de Arquitectura (TEA) con Alberto Icaza como director. Trabajó en el Ministerio de Cultura en Asuntos Patrimoniales. Participó del taller de cuentos con el doctor Sergio Ramírez, patrocinado por el Banco Central de Nicaragua.



También estuvo en el taller de Renies sobre políticas culturales. Tiene en proyecto la edición de varios cuentos y de una novela.





Escribe desde muy joven

Escribe cuentos desde que estaba en la universidad y reconoce que en esos años tenía temor en editarlos, aunque comenzó a sacar novelas cortas, cuentos y por último la novela que acaba de editarle el Centro Nicaragüense de Escritores “AVE Castísimas”.



Para escribir novelas aprovecha períodos largos de vacaciones en su trabajo como arquitecto, así como los fines de semana, durante los que también le entra a la pintura, arte en la que todavía está en una fase de experimentación.



No descartó dejar la arquitectura en dos de sus hijos que tienen la misma profesión para dedicarse a escribir y a pintar, y así --una vez que haya entrado a los 60 años de edad-- buscarle una nueva faceta a su vida.



“Me encerraría en mí mismo para tratar de escribir, investigar en la universidad y pintar, y así producir lo que he acumulado en mi vida y sacarlo en forma escrita en pinturas, investigaciones”, dice Brown, quien actualmente imparte clases de Diseño Arquitectónico, Patrimonio Histórico, Urbanismo, Planificación, la problemática poblacional que hay en el país, dijo el arquitecto escritor.





¿Es igual diseñar un edificio y diseñar una novela?

Cuando le preguntamos a Nelson qué es más fácil, diseñar la estructura de una novela o la de un edificio, éste no la pensó mucho y dijo: “tiene el mismo método, porque cuando uno hace un edificio se pone a contar (el arquitecto) un cuento en su interior de cómo se va a comportar la gente en un edificio, cuánto necesita un hombre para sentarse en un escritorio y atender a alguien”.



“Uno hace como que está viendo un teatro mental humano, social, político y económico, y entonces uno va estructurando ese edificio”, sostiene Brown, quien asegura que para escribir una novela es igual, “estoy pensando en el final de esa novela, cómo esta novela puede ser atractiva, que le llegue el mensaje al lector”.



Sobre el diseño del “mall” que se construirá frente al Aeropuerto “me estoy imaginando la entrada de los compradores, donde llegan niños, adolescentes, viejos que no pueden subir fácilmente por lo que tengo que ponerles un ascensor, a los chavalos le gusta andar brincando por lo que les dejo los espacios para que lo hagan”.



A los adolescentes que se reúnen para platicar “les doy un espacio donde puedan tomarse un café, también les pongo un cine y así voy estructurando el edificio”.



Reconoce Brown que es raro un arquitecto que sea escritor porque la mayoría de sus colegas del diseño estructural son muy técnicos y forman parte de equipos interdisciplinarios, “mientras que yo primero tengo que formular mentalmente todo y después lo comparto y lo mismo es cuando escribo una novela, la hago y después la comparto con los lectores”.





“AVE Castísima”



El cuento de ficción que acaba de publicar es la historia de un boaqueño que por asuntos familiares se fue a estudiar sacerdocio a Italia, pero estando allá no le gusta y se sale del convento.



“Ahí hago toda una historia de esa vida de sacerdote, la doble moral que se produce aprovechándose de los novicios, pero esto decepciona al personaje por lo que sale a vivir la vida fuera del convento, y como no recibe mucha plata de su casa, se dedica a cantar, y como es blanco y ojos azules llama la atención en Italia”.



Así logra sobrevivir muchos años y se va haciendo experto en el amor, no solo como mujeres, sino con hombres, porque vive con quien sea, todo es que le den plata. Cuando se viene a Nicaragua el papa lo quiere poner a trabajar como finquero, pero él no acepta eso, porque está pensando en su Italia.



Después quiere volver a Italia pero no tiene dinero, entonces pone una tienda que le es exitosa y comienza a ganar dinero, pero después se puso a pensar de que ya no encontrará a los amigos que tuvo en Italia, y que nada va hacer. Al final se casa con una señora que cuida su patrimonio económico.











Cuando Nelson Brown viajó a Florencia se fue con su esposa y con sus dos hijos pequeños, lo que significó un reto complicado y difícil, porque la beca que logró solamente cubría la estadía, la alimentación y el alojamiento de él.



Aquí reconoce que su esposa tuvo toda la posibilidad de “darme la mano, echarme el hombro y así logré sacar el postgrado en Europa”. Regresó a Nicaragua cuando ya había pasado la guerra que llevó al derrocamiento de la dictadura somocista en 1979.



Comenzó a trabajar en el Ministerio de Cultura, “pero lamentablemente me tocó estar en la parte inicial de la formación de un nuevo estado con una visión distinta”. También trabajó en el Ministerio de Bienestar Social, después fue al Ministerio de la Construcción y después a Ineter, para luego caer en la parte académica.





Decano de la Universidad

Nelson, después de trabajar en varias instituciones gubernamentales, posterior al derrocamiento del somocismo, se fue a la parte académica en la Universidad Nacional de Ingeniería, donde tomó las riendas de la Escuela de Arquitectura, en la que permaneció 11 años, primero como director y después como decano.



Nelson tiene en su currículum haber convertido la Escuela de Ingienería en Facultad, a partir de 1989-1990, cuando surge el gobierno de Violeta Chamorro. Actualmente sigue siendo profesor de la Universidad Nacional de Ingienería, “porque es una pasión de mi vida estar en contacto con la juventud, además que esto lo pone a uno a estar atento a lo que está pasando en el mundo.



“No se pueda ir a impartir una clase a la universidad y estar hablando del siglo pasado, lo que es un reto que a uno lo mantiene actualizado con una lectura permanente y ahora con Internet esto te ayuda un poco, aunque claro nunca va a ser un libro, pero sí te da información más rápida”, dijo.



Como arquitecto “hago diseños, proyectos. El último proyecto grande que hice fue el moderno edificio de las comisiones de la Asamblea Nacional y actualmente estoy trabajando en el diseño de lo que será un “mall” (centro comercial según el vocabulario de los norteamericanos) que estará ubicado en las inmediaciones del aeropuerto Las Mercedes.



Un edificio nuevo de dos pisos de Ineter fue diseñado por Brown, así como el parque de la Paz. También hizo el diseño de lo que será en Managua el colegio francés. En León hizo el diseño del colegio Barreto.



También ha diseñado innumerables casas privadas de personas de cierto nivel y las casas de interés social “por lo que he estado en los dos mundos y así puedo saborear cuando un pobre hombre necesita una casa digna al tipo que tiene recursos y puede pagarse un buen diseño, aunque sea casas de veraneo”.