Ortega viola Ley de Municipios

Como una violación a la Constitución Política y a la Ley de Municipios calificó ayer un miembro de la Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local la forma como el presidente Daniel Ortega le arrebató al alcalde de Managua, Dionisio Marenco, la facultad legal de titular los barrios capitalinos.



Silvio Prado, integrante de ese organismo que trabaja con los gobiernos locales, al hablar con EL NUEVO DIARIO dijo que lo emprendido por Ortega “confirma la tendencia a la centralización del poder, invadiendo la autonomía municipal y las competencias de las alcaldías”.



Además, afirmó que el titular del Ejecutivo “no entiende el ordenamiento del Estado nicaragüense porque en su cabeza sigue existiendo solamente el Estado centralizado. Éste es un Estado con un gobierno multinivel y de separación de competencias” y recordó cuando Ortega fue a Ocotal a querer dar órdenes para mover el mercado.



“Además, esto es una confirmación de que Ortega tiene una actitud centralista que se explica cuando mandó la gestión de la política de descentralización hacia el Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal (Inifom) y la sacó de la Presidencia de la República, porque a él (Ortega) no le interesa”, indicó.



“Esto no lo puede hacer si no pasa por un debate en la Asamblea Nacional, porque son competencias de los gobiernos municipales”, dijo el especialista en asuntos de los gobiernos locales. “Esto es grave porque se está dando de facto la centralización del Estado sin haber revisado la política de descentralización”, indicó Prado.



Hasta esta semana el alcalde de Managua había entregado unas 14,000 escrituras en diversos barrios y asentamientos de Managua, según lo que manda la Ley de Autonomía Municipal.



Prado afirmó que no es remoto que después el presidente Ortega salga diciendo que ya las alcaldías no van a cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), porque lo hará la Dirección General de Ingresos (DGI).





Partidizar la entrega de escrituras

Al ser consultado sobre las afirmaciones que hizo la intendente de la Propiedad, Yara Pérez, según la página web Pueblo Presidente, de que los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) de ahora en adelante están trabajando en la entrega de títulos, Prado dijo que “éste es otro error”.



“Con esto, Ortega está quemando los CPC, porque no podés poner unos organismos con una visión de partido en decisiones públicas, y una cosa es que lo consulten, pero lo que está haciendo el gobernante es que todos los conflictos de propiedad que ya habían se van a ir directamente contra los CPC”.



Estimó que Ortega “está cargando sus propias estructuras”, y no descartó que cualquier ciudadano pueda recurrir legalmente debido a la forma como el mandatario pasó por encima de las atribuciones que la Ley de Municipios le da al alcalde Marenco en lo referido a la titulación de los barrios y asentamientos de Managua.



Aclaró Prado que “lo malo no es entregar títulos de propiedad, porque creo que eso es justo, lo malo es la forma como se está haciendo, pues no es jurídica, sino política, en el sentido que se violenta el estado de derecho y se fusila el ordenamiento del Estado”.



Prado dijo que Ortega también está violando la Constitución Política, la que expresa que ningún funcionario debe atribuirse más funciones que las que le asigna la Carta Magna.



“Que me diga en qué parte de las leyes dice que el Presidente de la República titula barrios”, retó Prado, quien de paso dijo que es correcto que el gobierno central establezca alianza con los gobiernos locales, pero no dé la forma como lo hizo Ortega al iniciar la entrega de títulos en San Judas.



Finalmente el municipalista dijo: “Que de la misma forma que él (Ortega) le dijo a Nicho Marenco: ‘Zapatero a tu zapato’, pues que él también se aplique ese señalamiento”.